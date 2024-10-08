Российские войска могут начать штурм на Запорожском направлении при одном условии

Россияне не оставляют попытки захватить как можно больше украинских территорий

Российским войскам удалось зайти на восточную окраину Торецка, что может в дальнейшем привести к подготовке к новым штурмам Запорожской области. В свою очередь ВСУ готовят к обороне Днепропетровскую область и строят на ее территории укрепления.

Об этом заявил "РБК Украина" председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко. Для наступления на Запорожский регион вражеским войскам необходимо резко увеличить свою численность и дополнительно собрать большое количество солдат.

По словам Тимочко, возобновление наступательных действий на Запорожском направлении со стороны армии РФ — это вполне реальный сценарий, но для этого им необходимо накопить около 40-50 тысяч дополнительных единиц личного состава. Только в этом случае они могут решиться открывать штурмы на еще одном направлении.

Россиянам, по его мнению, не удастся быстро накопить такое количество подготовленных военнослужащих при этом не перебрасывая резервы с других направлений. Однако определенная активизация противника на Покровском и Кураховском направлениях все же реально может говорить о подготовке к новым штурмам в Запорожской области.

"Возобновить новые наступательные действия на Запорожском направлении они могут попробовать, я не отрицаю. Но это будет означать, что они будут вынуждены резко усилить контингент и для этого очень снизить контингент в Крыму", — подчеркнул Тимочко.

Он также подчеркнул, что россияне все чаще стали бросать в бой неподготовленных солдат, которые буквально несколько месяцев назад подписали контракт с армией РФ.

В частности такая тенденция наблюдается на Покровском направлении и свидетельствует о нехватке у них хорошо подготовленных кадров.

Напомним, россияне начали применять новую тактику ударов по Запорожью. Они используют управляемые авиационные бомбы (КАБы), способные достигать центра города. Ранее такие бомбы применялись только по населенным пунктам ближе к линии фронта – Орехово, Гуляйполе, Камышевахе.

Спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин объясняет: "Враг внес изменения в конструкцию авиационных бомб, что позволяет бомбить на большем расстоянии от линии боевого столкновения. Теперь эти бомбы попадают прямо в центр города Запорожья".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что враг действительно может активизировать боевые действия в Запорожском направлении в ближайшее время. Об этом в своем телеграмм-канале рассказал украинский военный Станислав Бунятов с позывным "Осман".