У Запоріжжі помітили унікальний BMW Phantom: історія створення авто вас здивує (відео)

Це не просто авто, а справжній витвір інженерного мистецтва

Уявіть собі ретроавтівку 30-х років, що поєднує в собі дух класики й сучасні технології — саме таке диво техніки нещодавно помітили в Запоріжжі. Унікальний BMW Phantom підкорив соцмережі та вразив українців своєю унікальністю та зовнішнім виглядом.

Дане відео розмістили в місцевому пабліку. Авто поєднує вінтаж і сучасність: класичну решітку радіатора BMW 30-х років доповнює камера заднього виду та мультимедійний екран.

Цікаво, що про цей проєкт ще у 2021 році писав "ТопЖир". Відомо, що все почалося у 2007-му, коли Сергій Назаренко придбав стареньку BMW-340 1938 року всього за 250 доларів. Майже десятиліття автівка простоювала в гаражі в місті Степногірськ, допоки чоловік не взявся за її масштабну реконструкцію.

Результатом тривалої роботи став кастомний Phantom із двома пасажирськими місцями ззаду, одним — спереду, та водійським сидінням. Автомобіль отримав шасі, мотор і трансмісію від Phantom — 2,8-літровий двигун на 215 к.с. та 5-ступеневу механіку.

Цей кастомний BMW Phantom — не просто авто, а справжній витвір інженерного мистецтва. Тож машина, яку побачили в Запоріжжі, точно — одна на мільйон!

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Полтаві помітили розкішний спортивний автомобіль McLaren, стартова вартість якого сягає понад 110 тисяч доларів.