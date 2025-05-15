В Запорожье заметили уникальный BMW Phantom: история создания авто вас удивит (видео)

Это не просто авто, а настоящее произведение инженерного искусства

Представьте себе ретроавтомобиль 30-х годов, объединяющий дух классики и современные технологии — именно такое чудо техники недавно заметили в Запорожье. Уникальный BMW Phantom покорил соцсети и поразил украинцев своей уникальностью и внешним видом.

Данное видео разместили в местном паблике. Автомобиль сочетает винтаж и современность: классическую решетку радиатора BMW 30-х годов дополняет камера заднего вида и мультимедийный экран.

Интересно, что об этом проекте еще в 2021 году писал "ТопЖир". Известно, что все началось в 2007-м, когда Сергей Назаренко приобрел старую BMW-340 в 1938 году всего за 250 долларов. Почти десятилетие автомобиль простаивал в гараже в городе Степногорск, пока мужчина не взялся за его масштабную реконструкцию.

Результатом длительной работы стал кастомный Phantom с двумя пассажирскими местами сзади, одним спереди и водительским сиденьем. Автомобиль получил шасси, мотор и трансмиссию от Phantom – 2,8-литровый двигатель на 215 л.с. и 5-ступенчатую механику.

Этот кастомный BMW Phantom – не просто авто, а настоящее произведение инженерного искусства. Так что машина, которую увидели в Запорожье, точно одна на миллион!

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