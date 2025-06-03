Обміління Дніпра відкриває нові "курорти": у Запоріжжі показали небезпечні ігри підлітків (відео)

У мережі опублікували тривожні кадри з берега Дніпра

У Запоріжжі на березі Дніпра через обміління з’явилася велика грязьова ділянка, яку підлітки почали використовувати для розваг. Вони обмазувалися брудом і полоскали ноги у річковій воді.

Відповідне відео було опубліковано у місцевому Telegram-каналі. Автор ролика каже, що "грязьові ванни" діти приймали тому, що нібито вони корисні.

Однак у той же час він повертає камеру трохи убік і, дивлячись на воду, можна помітити, що вона забруднена. Сам автор відео каже, що в ній нібито є сліди бензину та мазуту.

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Варто зазначити, що після підриву армією Росії Каховської ГЕС у Запоріжжі серйозно впав рівень води в Дніпрі. Це своєю чергою призвело до обміління річки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Вознесенівський парк у Запоріжжі поступово відновлюється — після запуску фонтану обмілілих водоймищ знову наповнюються водою. На радість, риба, що залишилася, почала нерест. Краще себе почувають і черепахи, частину з яких через обміління навіть переселяли.