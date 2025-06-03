Обмеление Днепра открывает новые "курорты": в Запорожье показали опасные игры подростков (видео)

В сети опубликовали тревожные кадры с берега Днепра

В Запорожье на берегу Днепра из-за обмеления появился большой грязевой участок, который подростки стали использовать для развлечений. Они обмазывались грязью и полоскали ноги в речной воде.

Соответствующее видео было опубликовано в местном Telegram-канале. Автор ролика говорит, что "грязевые ванны" дети принимали потому как якобы они полезны.

Однако в то же время он поворачивает камеру немного в сторону и глядя на воду можно заметить, что она загрязнена. Сам автор видео говорит, что в ней якобы есть следы бензина и мазута.

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Стоить отметить, что после подрыва армией России Каховской ГЭС, в Запорожье серьезно упал уровень воды в Днепре. Это привело к обмелению реки. По этой же причине частично высохли искусственные ставки и водоемы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Вознесеновский парк в Запорожье постепенно восстанавливается — после запуска фонтана обмелевших водоема снова наполняются водой. К радости, оставшаяся рыба начала нерест. Лучше себя чувствуют и черепахи, часть из которых из-за обмеления даже переселялись.