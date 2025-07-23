Сарана від трендів не відстає: українці створили мем про нашестя комах у Запоріжжі (відео)

Українці не сприйняли жарт

Нашестя сарани у Запорізькій області триває. Комахи великим роєм літають по регіону. Українці не впадають в паніку через загрозу урожаю, а створюють дотепні відео.

У мережі поширюють ролик, який згенерувала нейромережа. Штучний інтелект зобразив журналіста та сарану.

У відео "сарана" каже, що на Хортиці дуже багато зелені. Проте вони не затримаються там.

"Повітря тут можна не тільки понюхати, але й побачити", — йдеться у ролику.

Журналіст у згенерованому відео жартує, що прибули туристи, аби локалізувати нашестя сарани. Інший кадр показує, як люди на вогні смажать їжу. Супроводжується це написом популярної нині фрази в мережі "Don't push the horses", що буквально означає "Не женіть коней" (український еквівалент англомовної фрази hold your horses – не поспішай). Її сказав відомий на весь світ український боксер Олександр Усик.

Що пишуть українці

Українці відреагували на це. Більшість і не зрозуміли, що це була нейромережа та зазначили, що це зовсім не смішно.

Інші були більш радикальними та побажали сарані летіти в Китай.

Нашестя сарани — що відомо

Про нашестя комах повідомили кілька днів тому у місцевих телеграм-каналах. Комахи створюють серйозну загрозу для сільського господарства та екосистеми регіону.

Дерева буквально обліплені комахами, створюючи апокаліптичну картину. Особливо постраждали райони, прилеглі до Каховського водосховища, де через обміління створилися ідеальні умови для розмноження цих шкідників.

Звідки взялись цілі хмари шкідників і що буде з урожаєм — читайте в матеріалі "Телеграфу" за посиланням.

Також раніше "Телеграф" писав, чи кусається сарана і як захистити від цих літаючих ненажер свій сад