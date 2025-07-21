Україну атакує біблійна кара: звідки взялись цілі хмари шкідників і що буде з урожаєм

Такого в Україні ще не бачили

Небачене раніше нашестя сарани охопило Запоріжжя. Величезні рої комах, які затьмарюють небо, дісталися вже до обласного центру, об'їдаючи всю зелень та дерева на своєму шляху.

Втрати врожаю можуть становити від 25 до 100 відсотків, попереджають у Держпродспоживслужбі. "Телеграф" з'ясовував масштаби загрози та причини катастрофи.

Єгипетська сарана дісталася міста після руйнування ГЕС

Головною причиною безпрецедентного нашестя сарани екологи називають руйнування Каховської ГЕС. Спустошення Каховського водосховища створило у регіоні ідеальні умови для розмноження цих шкідників.

Звільнені від води території, що раніше були дном водосховища, перетворилися на вологі й теплі чагарники. Ці умови є оптимальними для відкладання яєць та розвитку личинок сарани. Збільшення площ з такою сприятливою для розмноження екосистемою призвело до різкого зростання популяції комах, що й вилилося у нинішнє масштабне нашестя.

19 липня навала сарани дісталась околиць Запоріжжя, а вже 20 липня рої комах помітили в центрі міста біля залізничного вокзалу. Через величезну кількість шкідників небо стало темним.

Сарана атакує Запоріжжя

Нашестя сарани

Масштаби втрат: від городини до промислових посівів

Навала сарани, що спостерігається на Запоріжжі, дійсно становить серйозну небезпеку для сільськогосподарських культур. В умовах, коли шкідники вже об'їдають листя з дерев, загроза для зернових, овочевих та інших культур стає критичною. Якщо не вжити термінових заходів, наслідки для агропромислового комплексу регіону можуть бути катастрофічними — втрати врожаю можуть становити від 25 до 100 відсотків.

Один з мешканців Кушугумської громади у Запорізькій області розповідає: "Я не знаю, що буде з плодами, в мене таке вперше… Ймовірно можу цього року залишитись без урожаю городини".

Кушугумська громада на карті

Чоловік помітив, що сарана полюбляє дрібну траву, зокрема вершки моркви, буряка та інших рослин. У деяких місцях комахи вже повністю об'їли листя з дерев, залишивши голі гілки.

Сарана полюбляє дрібну траву

Можливість розповсюдження сарани на інші області

На жаль, загроза розповсюдження сарани на інші області України є цілком реальною. Комахи можуть мігрувати на великі відстані, особливо коли популяція досягає таких величезних розмірів. Якщо погодні умови залишатимуться сприятливими для їхнього розмноження та пересування, а заходи з локалізації не будуть достатньо ефективними, рої сарани можуть дістатися сусідніх регіонів.

Області, де є загроза поширення сарани

З огляду на географічне розташування та кліматичні умови, під загрозою можуть опинитися інші південні та центральні області України. Серед них Херсонська, Миколаївська, Дніпропетровська області, а також деякі райони Одеської та Кіровоградської областей.

Теоретично, шкідник може дістатися й центральних областей України. Мешканець Агрономічної сільської громади на Вінниччині, пан Дмитро розповів "Телеграфу", що хоч і не має власного агропідприємства, та обробляє чималий земельний наділ і до такого нашестя наразі абсолютно неготовий.

"До цього часу мені не доводилося боротися з аж такими шкідниками", — каже чоловік. "Але тепер бачу, що треба і до такого бути готовим, бо через засуху і так урожай може бути бідним, а сарана може його знищити остаточно. Не хотілось би використовувати зайві хімікати (інсектициди — Ред.), але краще вже так. ніж залишитися без нічого", — підсумував пан Дмитро.

Що відомо про сарану

Сарана – це не просто шкідник, а комаха, що здатна кардинально змінювати свою поведінку та зовнішній вигляд, перетворюючись з відносно нешкідливого одинака на руйнівну силу. Виявляється, зелена та коричнева сарана – це не два різні види, а дві стадії розвитку однієї й тієї ж комахи.

На першому етапі сарана має зелене забарвлення. На цій стадії вона поводить себе як індивідуаліст: її крила короткі, вона переважно повзає або здійснює невеликі стрибки. У цей період сарана не становить серйозної загрози для екосистеми та сільського господарства.

Сарана переходить зі стадії індивідуаліста у стадну фазу

Однак, за певних умов, зокрема при збільшенні щільності популяції та нестачі корму, сарана переходить у нову, стадну фазу. Це супроводжується значними змінами: у комах відростають довгі крила, а забарвлення змінюється на коричневе.

У такомцу вигляді шкідник найнебезпечніший

У цей момент сарана починає формувати агресивні зграї, які здатні мігрувати на величезні відстані та знищувати всю зелень на своєму шляху. Саме ця стадія є найбільшою загрозою для врожаю.

Як боротися зі шкідником

У разі виявлення осередків сарани необхідно повідомити про це територіальний орган Держпродспоживслужби та обробити поля спеціальними препаратами. Використовують зареєстровані хімічні препараті або біологічні засоби проти саранових.

Аби не прогавити момент, аграріїв закликають регулярно обстежувати свої угіддя, особливо вранці та ввечері, коли сарана менш активна.

Раніше "Телеграф" писав, що чотири області України під загрозою навали сарани. Шкідник уже розплодився в одній з областей.