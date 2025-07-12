Точить усе зелене на своєму шляху: в Україні – навала небезпечних комах (фото, відео)
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Ці комахи нині активно знищують зелень, зернові культури, молоді пагони дерев і городні рослини
У кількох громадах Запорізької області фіксують масштабне поширення сарани, яка вже завдала помітної шкоди присадибним ділянкам і сільськогосподарським угіддям.
Про це пишуть місцеві пабліки. Скарги надходять, зокрема, із Малокатеринівки та Кушугумської громади, де місцеві жителі в паніці – комахи захоплюють дачі, городи й сади, залишаючи по собі знищену рослинність.
Причиною такого різкого зростання популяції сарани, за словами експертів, стала аномальна спека та тривала відсутність дощів. У таких умовах личинки розвиваються особливо швидко, формуючи великі скупчення комах. Найбільшу небезпеку становить перелітна сарана – вид, здатний збиратись у рої та масово мігрувати на значні відстані. Саме вона наразі активно нищить зелені культури, злаки, молоді пагони дерев та городину.
Жителі Кушугуму повідомляють, що комахи буквально окупували дачні ділянки. За словами очевидців, сарана "з'їдає все на своєму шляху", і подекуди люди самотужки намагаються боротися з нею, проте кількість комах настільки велика, що ці спроби малоефективні.
"За 20 років такого не бачив. Не знаю, чи збережемо хоч щось з урожаю", – розповів місцевий житель Ігор Довгий.
Тим часом у Кушугумській селищній раді визнають проблему та закликають людей зберігати спокій. Влада запевняє, що ситуацію взято під контроль – експерти моніторять поширення сарани, а також розробляється план реагування, аби вжити превентивних заходів і мінімізувати шкоду для сільського господарства.
Запоріжців закликають уважно стежити за власними ділянками та, у разі фіксації нових скупчень комах, повідомляти про це місцеву адміністрацію.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що 4 області України ризикують втратити врожай через нову хвилю — нашестя сарани після граду.