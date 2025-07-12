Точить усе зелене на своєму шляху: в Україні – навала небезпечних комах (фото, відео)

Ці комахи нині активно знищують зелень, зернові культури, молоді пагони дерев і городні рослини

У кількох громадах Запорізької області фіксують масштабне поширення сарани, яка вже завдала помітної шкоди присадибним ділянкам і сільськогосподарським угіддям.

Про це пишуть місцеві пабліки. Скарги надходять, зокрема, із Малокатеринівки та Кушугумської громади, де місцеві жителі в паніці – комахи захоплюють дачі, городи й сади, залишаючи по собі знищену рослинність.

Причиною такого різкого зростання популяції сарани, за словами експертів, стала аномальна спека та тривала відсутність дощів. У таких умовах личинки розвиваються особливо швидко, формуючи великі скупчення комах. Найбільшу небезпеку становить перелітна сарана – вид, здатний збиратись у рої та масово мігрувати на значні відстані. Саме вона наразі активно нищить зелені культури, злаки, молоді пагони дерев та городину.

Нашестя сарани в Запорізькій області

Жителі Кушугуму повідомляють, що комахи буквально окупували дачні ділянки. За словами очевидців, сарана "з'їдає все на своєму шляху", і подекуди люди самотужки намагаються боротися з нею, проте кількість комах настільки велика, що ці спроби малоефективні.

Нашестя сарани в Запорізькій області

"За 20 років такого не бачив. Не знаю, чи збережемо хоч щось з урожаю", – розповів місцевий житель Ігор Довгий.

Тим часом у Кушугумській селищній раді визнають проблему та закликають людей зберігати спокій. Влада запевняє, що ситуацію взято під контроль – експерти моніторять поширення сарани, а також розробляється план реагування, аби вжити превентивних заходів і мінімізувати шкоду для сільського господарства.

Запоріжців закликають уважно стежити за власними ділянками та, у разі фіксації нових скупчень комах, повідомляти про це місцеву адміністрацію.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 4 області України ризикують втратити врожай через нову хвилю — нашестя сарани після граду.