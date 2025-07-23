Саранча от трендов не отстает: украинцы создали мем о нашествии насекомых в Запорожье (видео)

Украинцы не приняли шутку

Нашествие саранчи в Запорожской области продолжается. Насекомые большим роем летают по региону. Украинцы не впадают в панику из-за угрозы потерять урожай, а создают остроумные видео.

В сети распространяют ролик, сгенерированный нейросетью. Искусственный интеллект изобразил журналиста и саранчу.

В видео саранча говорит, что на Хортице очень много зелени. Однако они там не задержатся.

"Воздух здесь можно не только понюхать, но и увидеть", — говорится в ролике.

Журналист в сгенерированном видео шутит, что прибыли туристы, чтобы локализовать нашествие саранчи. Другой кадр показывает, как люди на огне жарят еду. Сопровождается это надписью популярной ныне фразы в сети "Don’t push the horses", что буквально означает "Не гоните лошадей" (украинский эквивалент англоязычной фразы hold your horses – не спеши). Ее сказал известный на весь мир украинский боксер Александр Усик.

Что пишут украинцы

Украинцы отреагировали на это. Большинство и не поняли, что это была нейросеть и отметили, что это совсем не смешно.

Другие были более радикальными и пожелали саранчи лететь в Китай.

Нашествие саранчи — что известно

О нашествии насекомых сообщили несколько дней назад в местных телеграмм-каналах. Насекомые создают серьезную угрозу сельскому хозяйству и экосистеме региона.

Деревья буквально облеплены насекомыми, создавая апокалиптическую картину. Особенно пострадали районы, прилегающие к Каховскому водохранилищу, где из-за обмеления создались идеальные условия для размножения этих вредителей.

Откуда взялись целые облака вредителей и что будет с урожаем – читайте в материале "Телеграф" по ссылке.

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