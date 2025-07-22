Чи кусається сарана, яка атакувала Україну, і як захистити від цих літаючих ненажер свій сад

Вся правда про небезпечного шкідника

Масштабне нашестя сарани у Запорізькій області стало найбільшим за останні десятиліття в Україні. Величезні рої комах затьмарюють небо та знищують усе на своєму шляху.

"Телеграф" розбирався, чи небезпечна сарана для людини, кусається вона чи ні, і як захистити свій сад та город від цих літаючих ненажер.

Хто така сарана

Сарана — це велика комаха з родини справжніх саранових, що входить до ряду прямокрилих. В Україні налічується до 20 різновидів сарани, серед яких найпоширенішими є сарана італійська (або прус), перелітна (або азіатська) та різні види кобилок.

Сарана

Доросла комаха має розміри від 2 до 6 сантиметрів у довжину. Забарвлення може бути зеленим, коричневим, оливковим або сірим залежно від виду та стадії розвитку. Сарана має витягнуте тіло із зігнутими в "колінах" задніми ногами, що значно перевищують за розміром середні і передні.

Види сарани в Україні

Перелітна сарана — найнебезпечніший вид, здатний до далеких міграцій. Має два підвиди: середньоруську та азіатську.

Італійська сарана (прус) — поширена в степових районах, менш схильна до далеких перельотів.

Італійська сарана (прус)

Єгипетська сарана — саме цей вид атакує зараз Запоріжжя, має сіре, оливкове або зелене забарвлення з яскраво-оранжевими гомілками.

Дві стадії життя: від мирного індивідуаліста до агресивного руйнівника

Сарана — унікальна істота з двома альтернативними генетичними програмами розвитку — стадною та поодинокою.

На поодинокій стадії сарана має зелене забарвлення та короткі крила. Комахи живуть поодинці, переважно повзають або стрибають і не становлять серйозної загрози для сільського господарства.

Зовсім інша справа — стадна стадія. Забарвлення змінюється на коричневе, відростають довгі крила, а комахи формують агресивні зграї. На цій стадії вони здатні до далеких міграцій та знищують всю рослинність на своєму шляху.

Стадна стадія

За невеликої щільності популяції особини ведуть поодинокий спосіб життя. Та в роки зі сприятливими умовами (спека та посуха) поведінка комах різко змінюється, і вся їх маса переходить в стадну форму.

Чи небезпечна сарана для людини: правда і міфи

Чи кусається сарана?

Сарана не кусається! Комаха споживає виключно рослинну їжу і людини вона не кусає, на відміну від свого побратима коника. У сарани гризучий ротовий апарат, призначений для відкушування і перемелювання твердої їжі. Вкусити або вжалити вона не може.

Максимум, на що здатна сарана при контакті з людиною — це "вщипнути" потужними щелепами, але це швидше схоже на легкий щипок і не становить жодної загрози.

Сарана не кусається

Чи має сарана зуби?

У цієї комахи немає зубів — вона травоїдна, а не хижа. Проте щелепи мають велику силу, необхідну для швидкого відгризання твердих рослин.

Чи отруйна сарана?

Звичайна сарана не отруйна для людини. До того ж вчені довели, що сарана — дуже поживний продукт. Вона може замінити м'ясо, а також містить мало жиру і багато вітамінів. У багатьох країнах сарану їдять як делікатес.

Що з'їдає сарана і чим небезпечна для господарства

Сарана харчується усіма рослинами, проте надає перевагу злаковим культурам: кукурудзі, просу, сорго, пшениці, а також очерету, пирію. Серед улюбленої їжі — злакові культури (пшениця, ячмінь, кукурудза), овочеві культури (морква, буряк, капуста), городина та зелень, листя дерев та чагарників. У крайніх випадках сарана може з'їсти навіть солом'яні дахи та дерев'яні предмети.

Сарана харчується усіма рослинами

Одиночна сарана не небезпечна для культурних насаджень, але варто їй зустріти собі подібних, як у ній прокидається стадний інстинкт.

Масштаби апетиту:

Одна особина з'їдає до 500 г зелені за період життя

Потомство однієї самиці споживає таку кількість трави, яка достатня на 1 рік двом вівцям

За літній сезон 1 самка разом з потомством з'їдає стільки, скільки споживають 2 вівці

Як захистити город, сад і поля від сарани

Хімічні та біологічні методи боротьби

Для боротьби з сараною використовують зареєстровані хімічні препарати для обробки полів, але важливо суворо дотримуватися інструкцій виробника та застосовувати їх лише за консультацією з фахівцями. Альтернативою є біологічні препарати на основі мікроорганізмів, які є екологічно безпечнішими та менш шкідливими для навколишнього середовища.

Обприскування сектицидами

Механічні та фізичні методи

Профілактика:

Глибока оранка землі для знищення відкладених яєць

Осушення плавнів та заболочених територій

Своєчасне скошування трави на присадибних ділянках

Активний захист:

Створення "буферних зон" із рослин-приманок на краях ділянки

Використання пасток з приманками на основі ферментів

Регулярний огляд ділянки, особливо вранці та ввечері

Народні методи відлякування

Хоча специфічні народні методи проти сарани обмежені, можна використовувати загальні принципи відлякування комах.

Серед рослин-репелентів можна висаджувати м'яту, лаванду, полин, календулу (яка приваблює хижаків сарани), аніс та петрушку. Як природні відлякувачі використовують деревне вугілля, тютюновий попіл, подрібнене листя томатів та часник, подрібнений з тирсою.

Що робити, якщо виявили сарану

При виявленні сарани потрібно негайно повідомити територіальний орган Держпродспоживслужби, провести термінову обробку інсектицидами, попередити сусідів та пасічників про обробку.

Також важливо обстежити всі ділянки, особливо узбіччя доріг, неорані території та пасовища. Найкращий час для виявлення — ранок та вечір, коли сарана менш активна, а у спекотну погоду комахи ховаються в тіні.

Релігійний аспект

Нашестя сарани у літописах порівнювали з карою Божою за людські гріхи. В православній традиції немає специфічних молитов саме від сарани, але існують загальні молитви про захист від природних лих, за врожай, про визволення від нашестя, зокрема "Молитва в дні нашестя ворогів", яку можна адаптувати для прохання захисту від природних лих. Також застосовуються загальні молитви про визволення від всіляких бід та за Божу милість у важкі часи.

У Біблії сарана згадується як одна з десяти кар єгипетських. Восьма кара описана у книзі Вихід (10 :12-15 ): "І найшла сарана на всю єгипетську землю, і залягла в усі єгипетські краї, дуже багато! Перед нею не було такої сарани, як вона, і по ній не буде такої! І покрила вона поверхню всієї землі, і потемніла земля! І поїла вона всю земну траву та ввесь плід дерева, що град залишив. І не залишилось ніякої зелені ані на дереві, ані на польовій рослинності в усім єгипетськім краї!"

Восьма кара Єгипетська

Висновок

Сарана — це серйозна загроза для сільського господарства, але не для життя та здоров'я людини. Найефективніший підхід до боротьби з нею — це поєднання профілактичних заходів, своєчасного виявлення та комплексного використання різних методів знищення. Важливо пам'ятати, що сарана з'являється циклічно, і готовність до її появи — запорука збереження врожаю.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні – навала небезпечних комах. Вони нищать усе зелене на своєму шляху.