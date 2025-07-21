Не сарана, але теж багато: сотні дрібних тварин "захопили" дороги у Нікополі (відео)

Незважаючи на не найприємніший вигляд, ці тварини нешкідливі

Поки Запоріжжя страждає від безперервних нальотів сарани, з іншого боку Дніпра зіткнулися з іншою проблемою. У Нікополі помітили іншу проблему — там із нізвідки на вулицях з’явилися полчища жабок.

Перший відеозапис оприлюднив користувач annpohi в Tiktok. За її словами, тварин у місті просто тисячі.

"Після дощу, ніби їх хтось підкинув", — написала вона.

На короткому ролику помітно, що дрібні амфібії справді не боячись наслідків залишають укриття та весело стрибають по асфальту. Судячи з їх розмірів, це молоді особини, котрі лише недавно скинули хвіст.

На деяких ресурсах у мережі було згадано, що то земляні жаби. Цією назвою зазвичай позначаються сірі (Bufo bufo) або зелені жаби (Bufotes viridis) через те, що мають звичку перечікувати день у норах, щілинах або ямках у землі.

У фольклорі багатьох народів жаб пов’язували з "темними духами", через що нерідко вважали компаньйонами відьом. Через ці забобони люди здавна не дають цим амфібіям спокою. Однак у реальному світі вони нешкідливі (хоча деякі можуть бути отруйними), а загрозу становлять лише для дрібних безхребетних, які є для них основним джерелом харчування.

Їхню навалу на Нікополь можна пояснити дуже просто — через дощовий початок літа в природі залишилося багато вологих місць, де люблять жити комахи. Доступність їжі своєю чергою дозволила значній частині молодих жабоньок витримати конкуренцію з успішнішими братами та сестрами та без проблем завершити трансформацію.

Однак не можна виключати, що причина їхньої навали точно та сама, що й у нальоту сарани на Запоріжжі — руйнація Каховської ГЕС і поява нових місць, які відмінно підходять для розмноження комах і тих, хто їх їсть.

Сіра жаба

Зелена жаба

Як повідомлялося раніше, на думку екологів саме руйнація Каховської ГЕС призвела до появи величезної кількості сарани, яка нині атакує Запоріжжя. Експерти зазначають, що через цю область може загрожувати втрата від 25 до 100% урожаю.