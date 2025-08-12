Спека наробила лиха? У Запоріжжі бʼють тривогу через екологічну катастрофу (відео)

Птахи все одно не залишають свій дім

У парку Перемоги в Запоріжжі висохли водойми. Качки ходять по невеличких калюжах, що залишилися від озер. Раніше у цьому місті обміліло озеро в Дубовому гаю, де зокрема живуть лебеді.

Відповідне відео в ТікТок опублікував портал "Акцент". Інтернет-користувачи звинувачують в обмілінні водойм місцеву владу. Хоча сильна посуха та зникнення Каховського водосховища були вирішальними факторами.

Люди пишуть, що озера замулені, треба їх чистити. А місцеві чиновники зацікавлені тільки в тому, що приносить їм гроші.

Місцеві жителі переймаються долею качок, які мають виживати як можуть практично на суходолі, та навіть створили петицію про наповнення водойми.

Але причиною обміління озер до критичного рівня стала не тільки міська влада, а й підрив Каховського водосховища росіянами, який змінив водопостачання у регіоні.

Ще на початку липня посуха на півдні України досягла критерію "сильна", також спостерігалися суховії. Окрім іншого, посуха спричинила загибель сільськогосподарських культур та сприяла навалі сарани.

Нагадаємо, що повномасштабне вторгнення Росії неабияк вплинуло на екологію та гідрологію Дніпра. Внаслідок підриву Каховської дамби у 2023 році відбулось злиття понад 16 м³ води, що викликало абсолютно безпрецедентне руйнування екосистем.