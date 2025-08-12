Жара наделала беды? В Запорожье бьют тревогу из-за экологической катастрофы (видео)

Птицы все равно не покидают свой дом

В парке Победы в Запорожье высохли водоемы. Утки ходят по небольшим лужам, оставшимся от озер. Ранее в этом городе обмелело озеро в Дубовой роще, где живут лебеди.

Соответствующее видео в ТикТок опубликовал портал "Акцент". Интернет-пользователи обвиняют в обмелении водоемов местные власти. Хотя сильная засуха и исчезновение Каховского водохранилища были решающими факторами.

Люди пишут, что озера заилены, нужно их чистить. А местные чиновники заинтересованы только в том, что приносят им деньги.

Местные жители озабочены судьбой уток, которые должны выживать как могут практически на суше, а также создали петицию о наполнении водоема.

Но причиной обмеления озер до критического уровня стали не только городские власти, но и изменивший водоснабжение в регионе подрыв Каховского водохранилища россиянами.

Еще в начале июля засуха на юге Украины достигла критерия "сильная", также наблюдались суховеи. Кроме того, засуха повлекла за собой гибель сельскохозяйственных культур и способствовала нашествию саранчи.

Напомним, что полномасштабное вторжение России оказало большое влияние на экологию и гидрологию Днепра. В результате подрыва Каховской дамбы в 2023 году произошел слив более 16 м³ воды, что вызвало совершенно беспрецедентное разрушение экосистем.