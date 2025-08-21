Росіяни знову обстріляли Запоріжжя: як виглядає місто зараз (фото, відео)

У мережі показали наслідки атаки

Вибухи в Запоріжжі лунали вночі 21 серпня. Російська армія також атакувала українські міста.

Про удар по регіону повідомив очільник ОВА Іван Федоров. "Телеграф" зібрав всю актуальну інформацію.

Деталі атаки у Запоріжжі

Вночі російська армія тероризувала Україну ракетами та "Шахедами". Зазначимо, що повітряну тривогу в Запорізькій області оголосили ще близько 3 години ночі.

Тоді Іван Федоров інформував про загрозу крилатих ракет по Запорізькій області, вже ближче 5 ранку він повідомив про загроза ударів балістичними ракетами по регіону.

Загроза крилатих ракет по Запорізькій області, – повідомив глава ОВА о 5:23. Через декілька хвилин в області пролунали вибухи. А невдовзі в регіоні знову було гучно.

Ближче 6 години ранку Федоров повідомив про те, що окупанти вдарили по Запоріжжю. Ворог атакував Запоріжжя, є пошкодження на кількох обʼєктах промислової інфраструктури.

"Вибуховою хвилею понівечило й будинки поруч — в них вибиті вікна. Комунальні служби вже працюють на місцях атаки. Попередньо, минулося без постраждалих. Деталі уточнюються", — написав Федоров.

Атака на Україну 21 серпня — що відомо

У ніч проти 21 серпня Росія завдала нового масованого ракетно-дронового удару по Україні. Всю Україну охопила тривала повітряна тривога.

Так, після 4-ї години ранку ворожі безпілотники "Шахед" досягли заходу України. Ударів зазнали Львівщина та Волинь.

Вже відомо про застосування ударних "Шахедів", крилатих ракет та "Кинджалів". Окрім Києва про вибухи повідомлялось у Чернігові та Рівненській області.