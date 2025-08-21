Россияне снова обстреляли Запорожье: как выглядит город сейчас (фото, видео)

В сети показали последствия атаки

Взрывы в Запорожье звучали ночью 21 августа. Российская армия также атаковала украинские города.

Об ударе по региону сообщил глава ОВА Иван Федоров. Телеграф собрал всю актуальную информацию.

Подробности атаки в Запорожье

Ночью российская армия терроризировала Украину ракетами и "Шахедами". Отметим, что воздушную тревогу в Запорожской области объявили еще около 3 часов ночи.

Тогда Иван Фёдоров информировал об угрозе крылатых ракет по Запорожской области, уже ближе 5 утра он сообщил об угрозе ударов баллистическими ракетами по региону.

Угроза крылатых ракет по Запорожской области, – сообщил глава ОВА в 5:23. Через несколько минут в области раздались взрывы. А вскоре в регионе снова было громко.

Ближе к 6 часам утра Федоров сообщил о том, что оккупанты ударили по Запорожью. Враг атаковал Запорожье, есть повреждения на нескольких объектах промышленной инфраструктуры.

"Взрывной волной повредили и дома рядом — у них выбиты окна. Коммунальные службы уже работают на местах атаки. Предварительно, обошлось без пострадавших. Детали уточняются", — написал Федоров.

Атака на Украину 21 августа — что известно

В ночь на 21 августа Россия нанесла новый массированный ракетно-дроновый удар по Украине. Всю Украину охватила длительная воздушная тревога.

Так, после 4 часов утра вражеские беспилотники "Шахед" достигли мероприятия Украины. Удары получили Львовщина и Волынь.

Уже известно о применении ударных "Шахедов", крылатых ракет и "Кинжалов". Кроме Киева, о взрывах сообщалось в Чернигове и Ровенской области.