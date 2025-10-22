Росія атакувала Запоріжжя три години: ексклюзивні фото наслідків удару по будинках

Понад сотня людей повідомили про пошкодження житла внаслідок атаки

У ніч проти 22 жовтня росіяни атакували Запоріжжя протягом трьох годин ударними безпілотниками "шахед". В результаті є постраждалі, серед яких діти, а також пошкодження багатоповерхових та приватних будинків.

Що потрібно знати:

У місті постраждали 15 багатоповерхівок, приватні будинки, нежитлові приміщення у різних районах міста

13 осіб, у тому числі 2 дитини, звернулися за допомогою до лікарів

Вже понад 120 осіб заявили про пошкодження житла внаслідок ворожої атаки на Запоріжжі

"Телеграф" показує фотографії наслідків атаки по Запоріжжю. На кадрах видно, що в одному із багатоповерхових будинків у стіні утворилася дірка, а вікна у більшості квартир вилетіли від удару.

Наслідки атаки по Запоріжжю. Фото: "Телеграф"

Наслідки атаки по Запоріжжю. Фото: "Телеграф"

Наслідки атаки по Запоріжжю. Фото: "Телеграф"

Наслідки атаки по Запоріжжю. Фото: "Телеграф"

Наслідки атаки по Запоріжжю. Фото: "Телеграф"

Наслідки атаки по Запоріжжю. Фото: "Телеграф"

Також на фото можна побачити, що частина багатоповерхівки згоріла.

Наслідки атаки по Запоріжжю. Фото: "Телеграф"

Наслідки атаки по Запоріжжю. Фото: "Телеграф"

Наслідки атаки по Запоріжжю. Фото: "Телеграф"

Наслідки атаки по Запоріжжю. Фото: "Телеграф"

Атака по Запоріжжю — деталі

Як повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, вже понад 120 осіб заявили про пошкодження житла внаслідок ворожої атаки на Запоріжжі.

У тому числі соціальні працівники зафіксували 28 осіб, які перебувають в особливо вразливому становищі – зареєстровані отримувачі пільг чи державної допомоги. Чотири особи потребують поселення біля місця тимчасового проживання.

У ДСНС уточнили наслідки нічної атаки на Запоріжжі. Виникло кілька пожеж:

горіли балкони на четвертому поверсі житлового будинку (100 кв. м);

спалахнули чотири балкони в п’ятиповерхівці (60 кв.м);

сталося загоряння покрівлі багатоповерхового будинку, пожежу ліквідовано

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 22 жовтня ворог вдарив безпілотниками по Харкову. Сталося попадання у приватний дитячий садок у Холодногірському районі.