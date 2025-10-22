Росія атакувала Запоріжжя три години: ексклюзивні фото наслідків удару по будинках
-
-
Понад сотня людей повідомили про пошкодження житла внаслідок атаки
У ніч проти 22 жовтня росіяни атакували Запоріжжя протягом трьох годин ударними безпілотниками "шахед". В результаті є постраждалі, серед яких діти, а також пошкодження багатоповерхових та приватних будинків.
Що потрібно знати:
- У місті постраждали 15 багатоповерхівок, приватні будинки, нежитлові приміщення у різних районах міста
- 13 осіб, у тому числі 2 дитини, звернулися за допомогою до лікарів
- Вже понад 120 осіб заявили про пошкодження житла внаслідок ворожої атаки на Запоріжжі
"Телеграф" показує фотографії наслідків атаки по Запоріжжю. На кадрах видно, що в одному із багатоповерхових будинків у стіні утворилася дірка, а вікна у більшості квартир вилетіли від удару.
Також на фото можна побачити, що частина багатоповерхівки згоріла.
Атака по Запоріжжю — деталі
Як повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, вже понад 120 осіб заявили про пошкодження житла внаслідок ворожої атаки на Запоріжжі.
У тому числі соціальні працівники зафіксували 28 осіб, які перебувають в особливо вразливому становищі – зареєстровані отримувачі пільг чи державної допомоги. Чотири особи потребують поселення біля місця тимчасового проживання.
У ДСНС уточнили наслідки нічної атаки на Запоріжжі. Виникло кілька пожеж:
- горіли балкони на четвертому поверсі житлового будинку (100 кв. м);
- спалахнули чотири балкони в п’ятиповерхівці (60 кв.м);
- сталося загоряння покрівлі багатоповерхового будинку, пожежу ліквідовано
