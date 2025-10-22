Укр

Россия атаковала Запорожье три часа: эксклюзивные фото последствий удара по домам

Анастасия Мокрик
Читати українською
Последствия атаки по Запорожью Новость обновлена 22 октября 2025, 13:51
Последствия атаки по Запорожью. Фото Коллаж "Телеграфа"

Более сотни человек сообщили о повреждении жилья в результате атаки

В ночь на 22 октября россияне атаковали Запорожье в течение трех часов ударными беспилотниками "шахед". В результате есть пострадавшие, в числе которых дети, а также повреждения многоэтажных и частных домов.

Что нужно знать:

  • В городе пострадали 15 многоэтажек, частные дома, нежилые помещения в разных районах города
  • 13 человек, в том числе 2 ребенка, обратились за помощью к врачам
  • Уже более 120 человек заявили о повреждении жилья в результате вражеской атаки на Запорожье

"Телеграф" показывает фотографии последствий атаки по Запорожью. На кадрах видно, что в одном из многоэтажных домов в стене образовалась дыра, а окна в большинстве квартир вылетели от удара.

Россияне ударили по Запорожью 22 октября
Последствия атаки по Запорожью. Фото: "Телеграф"
Россияне ударили по Запорожью 22 октября
Последствия атаки по Запорожью. Фото: "Телеграф"
Россияне ударили по Запорожью 22 октября
Последствия атаки по Запорожью. Фото: "Телеграф"
Россияне ударили по Запорожью 22 октября
Последствия атаки по Запорожью. Фото: "Телеграф"
Россияне ударили по Запорожью 22 октября
Последствия атаки по Запорожью. Фото: "Телеграф"
Россияне ударили по Запорожью 22 октября
Последствия атаки по Запорожью. Фото: "Телеграф"

Также на фото можно заметить, что часть многоэтажки сгорела.

Россияне ударили по Запорожью 22 октября
Последствия атаки по Запорожью. Фото: "Телеграф"
Россияне ударили по Запорожью 22 октября
Последствия атаки по Запорожью. Фото: "Телеграф"
Россияне ударили по Запорожью 22 октября
Последствия атаки по Запорожью. Фото: "Телеграф"
Россияне ударили по Запорожью 22 октября
Последствия атаки по Запорожью. Фото: "Телеграф"

Атака по Запорожью — детали

Как сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров, уже более 120 человек заявили о повреждении жилья в результате вражеской атаки на Запорожье.

В том числе, социальные работники зафиксировали 28 человек, находящихся в особо уязвимом положении – зарегистрированные получатели льгот или государственной помощи. Четыре человека нуждаются в поселении у места временного проживания.

В ГСЧС уточнили последствия ночной атаки на Запорожье. Возникло несколько пожаров:

  • горели балконы на четвертом этаже жилого дома (100 кв.м);
  • загорелись четыре балкона в пятиэтажке (60 кв.м);
  • произошло возгорание кровли многоэтажного дома, пожар ликвидирован

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 22 октября враг ударил беспилотниками по Харькову. Произошло попадание в частный детский сад в Холодногорском районе.

