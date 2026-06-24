Справжнє пекло на підході? Коли Запоріжжя може накрити спека і яких чекати температур

Дощів найближчим часом чекати не варто

До Запоріжжя йде літня спека. На початку липня стовпчики термометрів в обласному центрі можуть перевищити +30 градусів.

Про це свідчать дані "Укргідрометцентру". Згідно з прогнозом його синоптиків, у найближчі 10 днів у місті ставатиме все тепліше і тепліше. До 29 червня повітря прогріється до +33 градусів вдень та +23 градусів уночі. Пік спеки прийде 3 липня — +34…+25 градусів. Опадів у цей час не очікується.

Погода в Запоріжжі

Про наближення спекотних днів повідомляють і спеціалісти сайту Meteofor. Вони вважають, що до кінця червня Запоріжжя може розжарити до +35…+25 градусів. Небо найчастіше буде малохмарним. Невеликі дощі можливі на початку наступного місяця.

Погода в Запоріжжі

Нагадаємо, у розпал спеки графіки відключень в Україні можуть повернутися — але лише при збігу кількох несприятливих факторів. Аномальна спека, за прогнозами синоптиків, триватиме щонайменше ще 10 днів.

Раніше "Телеграф" також писав про те, що з боку Скандинавії на Україну рухається антициклон, який може спричинити раптове похолодання та грозові опади в окремих областях.