41-річна дружина Тімберлейка вразила свіжим виглядом на показі мод Fendi у Мілані (фото)

Жінка одягла для виходу на публіку подовжену чорну сорочку із симпатичним принтом

Нещодавно голлівудська акторка Ніколь Кідман продемонструвала ефектний лук на прем'єрі серіалу "Експати" та вразила нев'янучою красою. А 41-річна дружина американського співака та актора Джастіна Тімберлейка – Джессіка Біл – відвідала показ мод Fendi у Мілані, де також зачарувала гостей квітучим виглядом.

На показ знаменитість прийшла вся в чорному. Жінка одягла подовжену чорну сорочку із симпатичним принтом та шкіряні штани.

Чорний завжди в тренді. Фото Getty Images

Така лаконічна композиція одягу мала стриманий та водночас елегантний вигляд. Завершували ансамбль чорні черевички та коричнева сумка, при цьому прикрас на жінці було небагато — лише браслети на лівій руці.

Джессіка була майже макіяжу. Фото Getty Images

Джессіка Біл не зловживала косметикою, була майже без макіяжу. Жінка розпустила волосся, яке легкими хвилями спадало додолу. 41-річна красуня точно дасть фору молодим.

Раніше "Телеграф" писав, що Джастін Тімберлейк подав позов на Брітні Спірс за мемуари про їхні відносини та аборт. Брітні у своїх мемуарах розповіла, як Джастін змусив її зробити аборт.