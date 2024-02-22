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41-річна дружина Тімберлейка вразила свіжим виглядом на показі мод Fendi у Мілані (фото)

Автор
Уляна Воліковська Уляна Воліковська
Дата публікації
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Джессіка Біл все ще молода та приваблива Новина оновлена 22 лютого 2024, 13:06
Джессіка Біл все ще молода та приваблива. Фото Getty Images

Жінка одягла для виходу на публіку подовжену чорну сорочку із симпатичним принтом

Нещодавно голлівудська акторка Ніколь Кідман продемонструвала ефектний лук на прем'єрі серіалу "Експати" та вразила нев'янучою красою. А 41-річна дружина американського співака та актора Джастіна Тімберлейка – Джессіка Біл – відвідала показ мод Fendi у Мілані, де також зачарувала гостей квітучим виглядом.

На показ знаменитість прийшла вся в чорному. Жінка одягла подовжену чорну сорочку із симпатичним принтом та шкіряні штани.

Джессіка Біл
Чорний завжди в тренді. Фото Getty Images

Така лаконічна композиція одягу мала стриманий та водночас елегантний вигляд. Завершували ансамбль чорні черевички та коричнева сумка, при цьому прикрас на жінці було небагато — лише браслети на лівій руці.

Джессіка Біл
Джессіка була майже макіяжу. Фото Getty Images

Джессіка Біл не зловживала косметикою, була майже без макіяжу. Жінка розпустила волосся, яке легкими хвилями спадало додолу. 41-річна красуня точно дасть фору молодим.

Раніше "Телеграф" писав, що Джастін Тімберлейк подав позов на Брітні Спірс за мемуари про їхні відносини та аборт. Брітні у своїх мемуарах розповіла, як Джастін змусив її зробити аборт.

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#Мода #Джастін Тімберлейк #Стиль #Джессіка Біл