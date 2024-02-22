41-річна дружина Тімберлейка вразила свіжим виглядом на показі мод Fendi у Мілані (фото)
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Жінка одягла для виходу на публіку подовжену чорну сорочку із симпатичним принтом
Нещодавно голлівудська акторка Ніколь Кідман продемонструвала ефектний лук на прем'єрі серіалу "Експати" та вразила нев'янучою красою. А 41-річна дружина американського співака та актора Джастіна Тімберлейка – Джессіка Біл – відвідала показ мод Fendi у Мілані, де також зачарувала гостей квітучим виглядом.
На показ знаменитість прийшла вся в чорному. Жінка одягла подовжену чорну сорочку із симпатичним принтом та шкіряні штани.
Така лаконічна композиція одягу мала стриманий та водночас елегантний вигляд. Завершували ансамбль чорні черевички та коричнева сумка, при цьому прикрас на жінці було небагато — лише браслети на лівій руці.
Джессіка Біл не зловживала косметикою, була майже без макіяжу. Жінка розпустила волосся, яке легкими хвилями спадало додолу. 41-річна красуня точно дасть фору молодим.
Раніше "Телеграф" писав, що Джастін Тімберлейк подав позов на Брітні Спірс за мемуари про їхні відносини та аборт. Брітні у своїх мемуарах розповіла, як Джастін змусив її зробити аборт.