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41-летняя жена Тимберлейка поразила свежим видом на показе мод Fendi в Милане (фото)

Автор
Ульяна Воликовская Ульяна Воликовская
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Джессика Бил все еще молода и привлекательна Новость обновлена 22 февраля 2024, 19:54
Джессика Бил все еще молода и привлекательна. Фото Getty Images

Женщина одела для выхода на публику удлиненную черную рубашку

Недавно голливудская актриса Николь Кидман продемонстрировала эффектный лук на премьере сериала "Экспаты" и поразила неувядающей красотой. А 41-летняя жена американского певца и актера Джастина Тимберлейка – Джессика Бил – посетила показ мод Fendi в Милане, где также очаровала гостей цветущим видом.

На показ знаменитость пришла вся в черном. Женщина одела удлиненную черную рубашку и кожаные штаны.

Джессика Бил
Черный всегда в тренде. Фото Getty Images

Такая лаконичная композиция одежды выглядела сдержанно и одновременно элегантно. Завершали ансамбль черные туфли и коричневая сумка, при этом украшений на женщине было немного – только браслеты на левой руке.

Джессика Бил
Джессика была почти макияжа. Фото Getty Images

Джессика Бил не злоупотребляла яркой косметикой, была почти без макияжа. Женщина распустила волосы, которые спадали легкими волнами. 41-летняя красотка точно даст фору молодым.

Ранее "Телеграф" писал, что Джастин Тимберлейк подал иск на Бритни Спирс за мемуары об их отношениях и аборте. Бритни в своих мемуарах рассказала, как Джастин заставил ее совершить аборт.

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#Мода #Джастин Тимберлейк #Стиль #Джессика Билл