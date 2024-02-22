41-летняя жена Тимберлейка поразила свежим видом на показе мод Fendi в Милане (фото)

Женщина одела для выхода на публику удлиненную черную рубашку

Недавно голливудская актриса Николь Кидман продемонстрировала эффектный лук на премьере сериала "Экспаты" и поразила неувядающей красотой. А 41-летняя жена американского певца и актера Джастина Тимберлейка – Джессика Бил – посетила показ мод Fendi в Милане, где также очаровала гостей цветущим видом.

На показ знаменитость пришла вся в черном. Женщина одела удлиненную черную рубашку и кожаные штаны.

Черный всегда в тренде. Фото Getty Images

Такая лаконичная композиция одежды выглядела сдержанно и одновременно элегантно. Завершали ансамбль черные туфли и коричневая сумка, при этом украшений на женщине было немного – только браслеты на левой руке.

Джессика была почти макияжа. Фото Getty Images

Джессика Бил не злоупотребляла яркой косметикой, была почти без макияжа. Женщина распустила волосы, которые спадали легкими волнами. 41-летняя красотка точно даст фору молодым.

Ранее "Телеграф" писал, что Джастин Тимберлейк подал иск на Бритни Спирс за мемуары об их отношениях и аборте. Бритни в своих мемуарах рассказала, как Джастин заставил ее совершить аборт.