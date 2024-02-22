Красунчик Том Круз раптово розійшовся з 36-річною росіянкою (фото)

Том Круз раптово охолов до росіянки Хайрової

61-річний голлівудський актор Том Круз, який у 2012 році розійшовся з Кеті Голмз, кілька місяців зустрічався з 36-річною донькою ексдепутата Держдуми РФ Ельсіною Хайровою, проте цей роман не мав хепіенду, а протривав лише кілька місяців.

Нещодавно в виданні The Sun писали, що стосунки голлівудського красунчика та значно молодшої росіянки мали цікаве продовження, адже Круз познайомився з її дітьми. А нині стало відомо, що любов закінчилась.

Ельсіна Хайрова живе у Великій Британії

Том охолов до Ельсіни, але колишні закохані залишились друзями, бо живуть в одному будинку в Лондоні.

"Якби вони закінчили стосунки на поганій ноті, було б ніяково зіткнутися один з одним у ліфті. Між ними немає образ, для Тома їхні стосунки просто вичерпали себе", — пише джерело.

Додамо, що про стосунки Тома і Ельсіни почали говорити у грудні 2023-го. Тоді їх помітили в одному з лондонських ресторанів. Актор був захоплений новою пасією, він навіть придбав квартиру в тому ж будинку у Лондоні, де мешкає росіянка.

Раніше "Телеграф" писав, що співачка Дженніфер Лопес з чоловіком Беном Аффлеком побували на прем'єрі фільму у Лос-Анджелесі. Зірки з'явилися перед публікою у стильних образах.