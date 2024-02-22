Красавчик Том Круз внезапно разошелся с 36-летней россиянкой (фото)

Том Круз внезапно охладел к россияне Хайровой

61-летний голливудский актер Том Круз, который в 2012 году разошелся с Кэти Голмз, несколько месяцев встречался с 36-летней дочерью бывшего депутата Госдумы РФ Эльсиной Хайровой, однако этот роман не имел хеппи энда, а продлился всего несколько месяцев.

Недавно в издании The Sun писали, что отношения голливудского красавчика и младшей россиянки имели интересное продолжение, ведь Круз познакомился с ее детьми. А сейчас стало известно, что любовь закончилась.

Эльсина Хайрова живет в Великобритании

Том охладел к Эльсине, но бывшие влюбленные остались друзьями, потому что живут в одном доме в Лондоне.

"Если бы они закончили отношения на плохой ноте, было бы неловко столкнуться друг с другом в лифте. Между ними нет обид, для Тома их отношения просто исчерпали себя", — пишет источник.

Добавим, что об отношениях Тома и Эльсины стали говорить в декабре 2023 года. Тогда они были замечены в одном из лондонских ресторанов. Актер был увлечен новой пассией, он даже приобрел квартиру в том же доме в Лондоне, где живет россиянка.

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