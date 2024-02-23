В лаконічній чорній сукні: Хелена Бонем Картер артистично попозувала на аукціоні в Англії (фото)

Хелена Бонем Картер не перестає вражати

Хелена Бонем Картер — популярна британська акторка театру і кіно. Вона зіграла у таких фільмах, як "Гаррі Поттер", "Аліса в країні чудес", "Кімната з видом", "Бійцівський клуб", "Свіні Тодд: демон-перукар" тощо. Хелена — дуже екстравагантна акторка, що проявляється не лише у її ролях, а й у вбраннях. Зірка відвідала лондонський аукціон в цікавому образі.

Вчора, 22 лютого, у Лондоні, Англія, відбувся аукціон. На ньому була присутня Хелена Бонем Картер. 57-річна акторка мала неперевершений вигляд.

Для цієї події зірка обрала коротку чорну сукню цікавого крою з довгим рукавом. Широкий стоячий комірець і складки на сукні зробили образ екстравагантним. Доповнила лук акторка взуттям на високій платформі помаранчевого кольору.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Зачіску Хелена Бонем Картер обрала невимушену, але не менш неординарну. Зібрала волосся і підколола срібною шпилькою. Аксесуари надали образу шарму. Акторка обрала браслет з білих перлин і асиметричні каблучки.

Фото: Getty Images

Позувала акторка у "своєму", неординарному стилі. Фото вийшли неймовірно красивими, незвичними та екстравагантними.

Нагадаємо, що Хелена Бонем Картер поділилася, що продюсер Харві Вайнштейн домагався до неї. За словами Хелен, він почав недоречно чіпати її в області шиї, через що вона втекла від нього в інший кінець кімнати.