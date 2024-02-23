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В лаконичном черном платье: Хелена Бонэм Картер артистически позировала на аукционе в Англии (фото)

Автор
Наталья Дума Наталья Дума
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Хелена Бонэм Картер, как всегда, непревзойденна
Хелена Бонэм Картер, как всегда, непревзойденна. Фото Getty Images

Хелена Бонэм Картер не перестает поражать

Хелена Бонэм Картер – популярная британская актриса театра и кино. Она сыграла в таких фильмах, как "Гарри Поттер", "Алиса в стране чудес", "Комната с видом", "Бойцовский клуб", "Свиньи Тодд: демон-парикмахер" и т.д. Хелена — очень экстравагантная актриса, что проявляется не только в ее ролях, но и в нарядах. Звезда посетила лондонский аукцион в увлекательном образе.

Вчера, 22 февраля, в Лондоне, Англия, прошел аукцион. На нем присутствовала Хелена Бонэм Картер. 57-летняя актриса выглядела непревзойденно.

Для этого события звезда выбрала короткое черное платье интересного кроя с длинным рукавом. Широкий стоячий воротничок и складки на платье сделали образ экстравагантным. Дополнила лук актриса обувью на высокой оранжевой платформе.

Хелена Бонэм Картер
Фото: Getty Images
Хелена Бонэм Картер
Фото: Getty Images

Прическу Хелена Бонэм Картер избрала непринужденную, но не менее неординарную. Собрала волосы и подколола серебряной булавкой. Аксессуары придали образу шарма. Актриса выбрала браслет из белого жемчуга и асимметричные кольца.

Хелена Бонэм Картер
Фото: Getty Images

Позировала актриса в "своем", неординарном стиле. Фото получились невероятно красивыми, необычными и экстравагантными.

Напомним, что Хелена Бонэм Картер поделилась, что продюсер Харви Вайнштейн добивался к ней. По словам Хелен, он начал неуместно трогать ее в области шеи, из-за чего она убежала от него в другой конец комнаты.

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