26-летняя Сидни Суини блеснула грудью в "Вечернем шоу с Джимми Феллоном" (фото)

Сидни Суини отлично сыграла в фильме "Мадам Паутина"

На шоу Дмимми Феллона побывало множество знаменитостей. Недавно на шоу известного комика побывала американская актриса Сидни Суини.

На запад знаменитость надела коротенькое платье с оригинальным вырезом в зоне декольте, демонстрировавшем ее прелести. Сидни Суини была в платье белого цвета, а зона декольте имела черное обрамление.

Знаменитости прекрасно пообщались. Фото Getty Images

Такой контраст выгодно подчеркивал красоту актрисы. Дополнили образ 26-летней красавицы классические туфельки на высоком каблуке. Суини подчеркнула губы алой помадой и мило улыбалась американскому комику Филлону.

Актриса в коротеньком платье. Фото Getty Images

Добавим, что Сидни Суини прекрасно сыграла в фильме "Мадам Паутина", который является частью "Вселенной Человека-паука от Sony".

Ранее "Телеграф" писал, почему Дакота Джонсон не спасла фильм "Мадам Паутина". Одна из самых распространенных шуток по поводу фильма звучит так — лучшее, что есть в этой картине, это Дакота Джонсон и ее платье, в котором она вышла на красную дорожку во время презентации.