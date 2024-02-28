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26-летняя Сидни Суини блеснула грудью в "Вечернем шоу с Джимми Феллоном" (фото)

Автор
Ульяна Воликовская Ульяна Воликовская
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Автор
Очаровательная Сидни Суини Новость обновлена 28 февраля 2024, 13:06
Очаровательная Сидни Суини. Фото Getty Images

Сидни Суини отлично сыграла в фильме "Мадам Паутина"

На шоу Дмимми Феллона побывало множество знаменитостей. Недавно на шоу известного комика побывала американская актриса Сидни Суини.

На запад знаменитость надела коротенькое платье с оригинальным вырезом в зоне декольте, демонстрировавшем ее прелести. Сидни Суини была в платье белого цвета, а зона декольте имела черное обрамление.

Сидни Суини, Джимми Феллон
Знаменитости прекрасно пообщались. Фото Getty Images

Такой контраст выгодно подчеркивал красоту актрисы. Дополнили образ 26-летней красавицы классические туфельки на высоком каблуке. Суини подчеркнула губы алой помадой и мило улыбалась американскому комику Филлону.

Сидни Суини
Актриса в коротеньком платье. Фото Getty Images

Добавим, что Сидни Суини прекрасно сыграла в фильме "Мадам Паутина", который является частью "Вселенной Человека-паука от Sony".

Ранее "Телеграф" писал, почему Дакота Джонсон не спасла фильм "Мадам Паутина". Одна из самых распространенных шуток по поводу фильма звучит так — лучшее, что есть в этой картине, это Дакота Джонсон и ее платье, в котором она вышла на красную дорожку во время презентации.

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#Джимми Фэллон #Сидни Свини #фильм Мадам Паутина