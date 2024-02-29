Оля Полякова показала, как выглядела в начале сценической карьеры: фото

Певица удивила архивными кадрами 20-летней давности

Популярная украинская певица Оля Полякова, которая недавно показала свои развлечения в бане, не перестает удивлять поклонников подробностями своей жизни. Так, в этот раз звезда поделилась архивными кадрами, на которых ее можно увидеть в начале сценической карьеры.

В своих Instagram-сторис Оля Полякова опубликовала кадры, видимо, со съемок одного из своих первых клипов, на которых ее можно увидеть еще совсем юной. В ролике указано, что это видео было снято 20 лет назад, примерно в то время артистка только начинала свой творческий путь.

Здесь Оля выглядит очень юной, но смело позирует в купальниках и откровенных нарядах. И она, такая же блондинка, как и сейчас, только на 20 лет моложе.

Как известно, свои первые песни Оля Полякова исполняла на русском языке. А вот в ролике звучит одна из ее новых украинских песен.

Отметим, что поначалу Оля была не очень популярна, а ее карьера стремительно пошла вверх, когда она вышла замуж за бизнесмена Вадима Буряковского и начала сотрудничать с продюсером Михаилом Ясинским. Муж щедро спонсировал карьеру "суперблондинки", а потом она уже начала выпускать много песен и собирать стадионы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Оля Полякова примерила экстравагантные образы в новом клипе. Артиста побывала в образах брюнетки с короткой стрижкой, заплаканной невесты и даже с усами.