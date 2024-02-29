"Солодка булочка": Андрій Данилко зачарував мережу своїм дитячим фото
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Андрій Данилко показав архівне чорно-біле фото з дитинства
Знаментий Андрій Данилко, якого всі люблять за роль дотепної Вєрки Сердючки, опублікував свій чорно-білий портрет. На фото чоловік зображений будучи маленьким симпатичним хлопчиком.
"А чи вгадає хтось рік?", — звернувся Андрій до підписників, позначивши геолокацією Полтаву. Шанувальники Вєрки Сердючки одразу наголосили, що це найзірковіший випускник дитячого садочка.
Підписники охарактеризували архівну світлину лише доброзичливо, наголосивши, що це 1979 рік.
- "Просто янгол, коли дивишся на таке миле фото, то мимохідь посміхаєшся цьому хлопчикові"
- "Боже, який же гарний, змінився тільки тим, що старшим у паспорті став"
- "Солодка булочка"
- "Яка посмішка"
- "Милота! Чудове фото"
Раніше "Телеграф" писав, що Андрій Данилко розповідав, чого не вистачає alyona alyona & Jerry Heil для перемоги на Євробаченні. На його думку, співачкам ще потрібно попрацювати над номером, але їхня пісня "Teresa & Maria" це явний хіт.