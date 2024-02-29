"Солодка булочка": Андрій Данилко зачарував мережу своїм дитячим фото

Андрій Данилко показав архівне чорно-біле фото з дитинства

Знаментий Андрій Данилко, якого всі люблять за роль дотепної Вєрки Сердючки, опублікував свій чорно-білий портрет. На фото чоловік зображений будучи маленьким симпатичним хлопчиком.

"А чи вгадає хтось рік?", — звернувся Андрій до підписників, позначивши геолокацією Полтаву. Шанувальники Вєрки Сердючки одразу наголосили, що це найзірковіший випускник дитячого садочка.

Маленький Андрій Данилко

Підписники охарактеризували архівну світлину лише доброзичливо, наголосивши, що це 1979 рік.

Підписники в захопленні від малого Данилка

"Просто янгол, коли дивишся на таке миле фото, то мимохідь посміхаєшся цьому хлопчикові"

"Боже, який же гарний, змінився тільки тим, що старшим у паспорті став"

"Солодка булочка"

"Яка посмішка"

"Милота! Чудове фото"

Раніше "Телеграф" писав, що Андрій Данилко розповідав, чого не вистачає alyona alyona & Jerry Heil для перемоги на Євробаченні. На його думку, співачкам ще потрібно попрацювати над номером, але їхня пісня "Teresa & Maria" це явний хіт.