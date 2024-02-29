"Сладкая булочка": Андрей Данилко очаровал сеть своим детским фото
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Андрей Данилко показал архивное черно-белое фото с детства
Знаменитый Андрей Данилко, которого все любят за роль остроумной Верки Сердючки, опубликовал свой черно-белый портрет. На фото звезда изображен, будучи маленьким симпатичным мальчиком.
"А кто-то угадает год?" — обратился Андрей к подписчикам, обозначив геолокацией Полтаву. Поклонники Верки Сердючки сразу подчеркнули, что это самый звездный выпускник детского сада.
Подписчики охарактеризовали архивную фотографию только доброжелательно, подчеркнув, что это 1979 год.
- "Просто ангел, когда смотришь на такое милое фото, то улыбаешься этому мальчику"
- "Боже, какой же хороший, поменялся только тем, что старшим в паспорте стал"
- "Сладкая булочка"
- "Какая улыбка"
- "Милота! Великолепное фото"
Ранее Телеграф писал, что Андрей Данилко рассказывал, чего не хватает alyona alyona & Jerry Heil для победы на Евровидении. По его мнению, певицам еще предстоит поработать над номером, но их песня "Teresa & Maria" это явный хит.