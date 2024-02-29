"Сладкая булочка": Андрей Данилко очаровал сеть своим детским фото

Андрей Данилко показал архивное черно-белое фото с детства

Знаменитый Андрей Данилко, которого все любят за роль остроумной Верки Сердючки, опубликовал свой черно-белый портрет. На фото звезда изображен, будучи маленьким симпатичным мальчиком.

"А кто-то угадает год?" — обратился Андрей к подписчикам, обозначив геолокацией Полтаву. Поклонники Верки Сердючки сразу подчеркнули, что это самый звездный выпускник детского сада.

Маленький Андрей Данилко

Подписчики охарактеризовали архивную фотографию только доброжелательно, подчеркнув, что это 1979 год.

Подписчики в восторге от маленького Данилко

"Просто ангел, когда смотришь на такое милое фото, то улыбаешься этому мальчику"

"Боже, какой же хороший, поменялся только тем, что старшим в паспорте стал"

"Сладкая булочка"

"Какая улыбка"

"Милота! Великолепное фото"

Ранее Телеграф писал, что Андрей Данилко рассказывал, чего не хватает alyona alyona & Jerry Heil для победы на Евровидении. По его мнению, певицам еще предстоит поработать над номером, но их песня "Teresa & Maria" это явный хит.