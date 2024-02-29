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"Сладкая булочка": Андрей Данилко очаровал сеть своим детским фото

Автор
Ульяна Воликовская Ульяна Воликовская
Дата публикации
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Автор
Великолепный Андрей Данилко Новость обновлена 29 февраля 2024, 19:55
Великолепный Андрей Данилко. Фото instagram.com

Андрей Данилко показал архивное черно-белое фото с детства

Знаменитый Андрей Данилко, которого все любят за роль остроумной Верки Сердючки, опубликовал свой черно-белый портрет. На фото звезда изображен, будучи маленьким симпатичным мальчиком.

"А кто-то угадает год?" — обратился Андрей к подписчикам, обозначив геолокацией Полтаву. Поклонники Верки Сердючки сразу подчеркнули, что это самый звездный выпускник детского сада.

Андрей Данилко
Маленький Андрей Данилко

Подписчики охарактеризовали архивную фотографию только доброжелательно, подчеркнув, что это 1979 год.

Андрей Данилко
Подписчики в восторге от маленького Данилко
  • "Просто ангел, когда смотришь на такое милое фото, то улыбаешься этому мальчику"
  • "Боже, какой же хороший, поменялся только тем, что старшим в паспорте стал"
  • "Сладкая булочка"
  • "Какая улыбка"
  • "Милота! Великолепное фото"

Ранее Телеграф писал, что Андрей Данилко рассказывал, чего не хватает alyona alyona & Jerry Heil для победы на Евровидении. По его мнению, певицам еще предстоит поработать над номером, но их песня "Teresa & Maria" это явный хит.

Теги:
#Ребенок #Андрей Данилко #Фото #Милое фото