Кейт Міддлтон уже два місяці не з’являється на публіці: згадуємо яскраві виходи герцогині (фото)

З роками Кейт Міддлтон виробила свій неповторний особистий стиль

Герцогиня Уельська тривалий час не з'являється перед громадськістю, коли чекати чергового ефектного виходу Кейт невідомо. Зазвичай вона тішить своїх шанувальників та модних експертів чудовим вбранням.

З роками Кейт Міддлтон виробила свій неповторний особистий стиль. "Телеграф" вирішив пригадати, які образи Кейт Міддлтон найбільше полюбляє та яким кольорам та формам віддає перевагу.

Стиль Кейт заснований на брендах, яким вона довіряє роками. Жінка ретельно дбає про силует, який їй личить, а саме з вузькими плечима та чітко вираженою талією. Кейт у своєму арсеналі має модні речі, одяг для повторного носіння та одяг, узятий напрокат. Але щоразу стиль Міддлтон стає ще більш відточеним та вишуканим.

Одним із дуже вдалих образів Кейт був костюм-двійка у стилі ретро. Образ 50-х дуже личить герцогині.

Костюм у стилі 50-х. Фото Getty Images

М'ятно-зелені кольори підкреслюють молодість Кейт. Наприклад, двобортний піджак від Balmain. Цей образ дещо нагадує стиль "королеви сердець" Діани.

М'ятно-зелені кольори пасують Кейт. Фото Getty Images

Яскраво-фіолетовий костюм від Емілії Вікстед також викликав хвилю обговорень.

Фіолетовий костюм. Фото Getty Images

Неважко помітити, що Кейт обожнює капелюхи. Їх у герцогині — безліч.

Зокрема зеленим капелюхом від відомого дизайнера Філіпа Трейсі вона доповнила своє вбрання від Andrew Gn з красивими ґудзиками.

Зелений капелюх та вбрання з оригінальними гудзиками. Фото Getty Images

Кейт і Камілла у білих капелюхах та урочистому вранні. Фото Getty Images

Справжній фурор викликала Кейт на червоній доріжці в білій шифоновій сукні, яка не потребувала додаткових аксесуарів.

Кейт Міддлтон та принц Вільям на червоній доріжці. Фото Getty Images

Ще один посил до стилю принцеси Діани — сукня в горошок. У ній Кейт була присутня на церемонії вручення Ордена Підв'язки.

Сукня в горошок. Фото Getty Images

Раніше "Телеграф" писав, що Кенсингтонський палац оголосив, що принцесу Кейт було госпіталізовано 16 січня для планової операції на черевній порожнині. Хоча досі неясно, чому принцесі була потрібна операція, оскільки в палаці заявили, що вона хоче зберегти конфіденційність з цього питання.