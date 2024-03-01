Кейт Миддлтон уже два месяца не появляется на публике: вспоминаем яркие выходы герцогини (фото)

С годами Кейт Миддлтон выработала свой неповторимый личный стиль

Герцогиня Уэльская длительное время не появляется перед общественностью, когда ждать очередного эффектного выхода Кейт неизвестно. Обычно она радует своих поклонников и модных экспертов отличными нарядами.

С годами Кейт Миддлтон выработала свой неповторимый личный стиль. "Телеграф" решил вспомнить, какие образы Кейт Миддлтон больше всего любит и какие цвета и формы предпочитает.

Стиль Кейт основан на брендах, которым она доверяет годами. Женщина старательно заботится о силуэте, который ей подходит, а именно с узкими плечами и четко выраженной талией. Кейт в своем арсенале имеет модные вещи, одежду для повторного ношения и одежду, взятую напрокат. Но каждый раз стиль Миддлтон становится еще более отточенным и изысканным.

Одним из очень удачных образов Кейт — костюм-двойка в ретро-стиле. Образ 50-х очень подходит герцогине.

Костюм в стиле 50-х. Фото Getty Images

Мятно-зеленые цвета подчеркивают молодость Кейт. К примеру, двухбортный пиджак от Balmain. Этот образ несколько напоминает стиль "королевы сердец" Дианы.

Мятно-зеленые цвета подходят Кейт. Фото Getty Images

Ярко-фиолетовый костюм от Эмилии Викстед тоже вызвал волну обсуждений.

Фиолетовый костюм. Фото Getty Images

Нетрудно заметить, что Кейт обожает шляпы. Их у герцогини – множество.

В частности, зеленой шляпой от известного дизайнера Филиппа Трейси она дополнила свой наряд от Andrew Gn с красивыми пуговицами.

Зеленая шляпа и наряды с оригинальными пуговицами. Фото Getty Images

Кейт и Камилла в белых шляпах. Фото Getty Images

Настоящий фурор произвела Кейт на красной дорожке в белом шифоновом платье, которое не нуждалось в дополнительных аксессуарах.

Кейт Миддлтон и принц Уильям на красной дорожке. Фото Getty Images

Еще один посыл к стилю принцессы Дианы – платье в горошек. В нем Кейт присутствовала на церемонии вручения Ордена Подвязки.

Платье в горошек. Фото Getty Images

Ранее "Телеграф" писал, что Кенсингтонский дворец объявил, что принцесса Кейт была госпитализирована 16 января для плановой операции на брюшной полости. Хотя до сих пор неясно, почему принцессе требовалась операция, поскольку во дворце заявили, что она хочет сохранить конфиденциальность по этому вопросу.