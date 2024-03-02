У зруйнованому будинку в Одесі загинув знайомий актриси Катерини Тишкевич
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За словами зірки, родину загиблого чоловіка вона знає з дитинства
Відома українська актриса Катерина Тишкевич повідомила сумну звістку. В результаті російської нічної атаки на Одесу 2 березня загинув знайомий зірки.
Про це Тишкевич розповіла у сторіс Інстаграму. За її словами, родину чоловіка, що загинув у зруйнованому будинку, вона знає з дитинства, адже самі батьки Катерини раніше жили в самій Одесі.
"Нещодавно дістали тіло тата друга дитинства мого брата. Цю родину я добре знаю особисто. Стільки дитячих днів народжень святкували разом. Біль", — відписала артистка в соцмережі.
Також зірка додала, що дружина загиблого з молодшою дитиною наразі знаходяться в Німеччині у статусі біженців. Після звістки про загибель рідної людини вони повертаються в Україну. "Друг брата живе з дружиною на сусідній вулиці…", — доповнила Тишкевич.
Нагадаємо, що на місці російського удару по багатоповерхівці в Одесі під завалами виявлено тіло восьмої загиблої людини, серед загиблих двоє малолітніх дітей — 3-річний Марк і 4-місячний Тимофій. Пошуково-рятувальна операція триватиме, доки рятувальники не будуть впевнені, що під завалами нікого немає.