У зруйнованому будинку в Одесі загинув знайомий актриси Катерини Тишкевич

За словами зірки, родину загиблого чоловіка вона знає з дитинства

Відома українська актриса Катерина Тишкевич повідомила сумну звістку. В результаті російської нічної атаки на Одесу 2 березня загинув знайомий зірки.

Про це Тишкевич розповіла у сторіс Інстаграму. За її словами, родину чоловіка, що загинув у зруйнованому будинку, вона знає з дитинства, адже самі батьки Катерини раніше жили в самій Одесі.

"Нещодавно дістали тіло тата друга дитинства мого брата. Цю родину я добре знаю особисто. Стільки дитячих днів народжень святкували разом. Біль", — відписала артистка в соцмережі.

Також зірка додала, що дружина загиблого з молодшою дитиною наразі знаходяться в Німеччині у статусі біженців. Після звістки про загибель рідної людини вони повертаються в Україну. "Друг брата живе з дружиною на сусідній вулиці…", — доповнила Тишкевич.

Нагадаємо, що на місці російського удару по багатоповерхівці в Одесі під завалами виявлено тіло восьмої загиблої людини, серед загиблих двоє малолітніх дітей — 3-річний Марк і 4-місячний Тимофій. Пошуково-рятувальна операція триватиме, доки рятувальники не будуть впевнені, що під завалами нікого немає.