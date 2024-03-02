В разрушенном доме в Одессе погиб знакомый актрисы Екатерины Тышкевич

По словам звезды, семью погибшего мужчины она знает с детства

Известная украинская актриса Екатерина Тышкевич сообщила печальное известие. В результате российской ночной атаки на Одессу 2 марта погиб знакомый звезды.

Об этом Тышкевич рассказала в сторис Инстаграма. По ее словам, семью мужчины, погибшего в разрушенном доме, она знает с детства, ведь сами родители Екатерины раньше жили в самой Одессе.

"Недавно достали тело папы друга детства моего брата. Эту семью я хорошо знаю лично. Столько детских дней рождений праздновали вместе. Боль", — отписала артистка в соцсети.

Также звезда добавила, что жена погибшего с младшим ребенком находятся в Германии в статусе беженцев. После известия о гибели родного человека они возвращаются в Украину. "Друг брата живет с женой на соседней улице…", — дополнила Тышкевич.

Напомним, что на месте российского удара по многоэтажке в Одессе под завалами обнаружено тело восьмого погибшего человека, среди погибших двое малолетних детей — 3-летний Марк и 4-месячный Тимофей. Поисково-спасательная операция продлится, пока спасатели не будут уверены, что под завалами никого нет.