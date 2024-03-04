Оля Цибульская призналась, какую невероятною сумму получала за одно выступление (видео)

Артистка сделала удивительное признание

Популярная украинская певица Оля Цибульская, которая недавно рассекретила свои отношения с Виталием Козловским, призналась, какой самый большой гонорар получала. По словам артистки, это была внушительная сумма, а получила она ее за новогодний корпоратив.

Как рассказала Оля Цибульская в интервью "Люкс ФМ", ее самый большой гонорар составил 15 тысяч евро. Эту сумму она получила еще до войны за выступление на новогодней вечеринке.

"Наверное, самый большой — это был довоенный, новогодний — 15 тысяч евро", — призналась певица.

При этом Оля подчеркнула, что не бывает такого, что она весь гонорар забирает себе. Ей приходится делить гонорар между членами команды, которые работают с ней во время выступлений.

При этом Цибульская выразила надежды, что еще больше гонорары у артистов будут в будущем, после войны.

К слову, в этом же интервью артистка призналась, сколько тратит на уход за собой. По словам Оли Цибульской, ее процедуры и косметические средства обходятся в примерно 15 тысяч гривен на месяц. А вообще звезда мечтает, что когда у нее будут деньги, она снимет дорогой клип, такой что заслужит "Гремми", и это будет песня на украинком языке. Но пока у нее нет возможности снимать дорогие клипы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что после слухов о разводе Оля Цибульская показала редкий кадр со своим мужем. Известно, что мужем певицы является Сергей Грисюк.