Білоруску, що накинулася на українку на "Міс Європа 2024", звільнили з роботи

Білоруску звільнено з модельного агенства

Представниця Білорусі на конкурсі "Міс Європа 2024" Ірина Максимович, що ображала представницю України, лишилася без роботи. Її звільнив директор, що виявився українцем.

Про це білоруска повідомила на одному з місцевих телеканалів. "Мене звільнили з модельного агенства", — цитує білоруське видання Максимович.

Конкурс "Міс Європа 2024" проходив у Лівані з 15 по 25 лютого. Мілена Мельничук, що представляла Україну, зізналася, що її принижували учасниці з Росії та Білорусі. Її постійно намагалися сфотографувати з росіянкою, дизайнер давав їм однакові сукні, щоб учасниці були "як подруги". Мельничук також поскаржилася, що їй та її сім’ї погрожували ще перед початком конкурсу, телефонуючи на особистий номер.

Представниця Білорусі Ірина Максимович взагалі накинулася на українку з образами, приниженнями та лайкою. Мельничук розповіла, що від менеджерів та журі шоу вона дізналася, що білоруска заплатила за третє місце 5000 євро, а за перемогу росіянки Мінкульт РФ віддав 20 000 євро.

Раніше "Телеграф" розповідав, що зірка "Володаря перснів" Вігго Мортенсен підтримав Україну. Актор вдягнув футболку з тризубом на кінофестиваль і записав відео, де розповів про свою позицію щодо війни на території України.