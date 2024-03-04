Белоруску, набросившуюся на украинку на "Мисс Европа 2024", уволили с работы

Белоруска уволена из модельного агентства

Представительница Беларуси на конкурсе "Мисс Европа 2024" Ирина Максимович, оскорблявшая представительницу Украины, осталась без работы. Ее уволил директор, оказавшийся украинцем.

Об этом белоруска сообщила на одном из местных телеканалов. "Меня уволили из модельного агентства", — цитирует белорусское издание Максимович.

Конкурс "Мисс Европа 2024" проходил в Ливане с 15 по 25 февраля. Представлявшая Украину Милена Мельничук призналась, что ее унижали участницы из России и Беларуси. Ее постоянно пытались сфотографировать с россиянкой, дизайнер давал им одинаковые платья, чтобы участницы были "как подруги". Мельничук также пожаловалась, что ей и ее семье угрожали еще перед началом конкурса, звоня по телефону на личный номер.

Представительница Беларуси Ирина Максимович набросилась на украинку с оскорблениями, унижениями и бранью. Мельничук рассказала, что от менеджеров и жюри шоу узнала, что белоруска заплатила за третье место 5000 евро, а за победу россиянки Минкульт РФ отдал 20 000 евро.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что звезда "Властелина колец" Вигго Мортенсен поддержал Украину. Актер надел футболку с трезубцем на кинофестиваль и записал видео, где рассказал о своей позиции по поводу войны на территории Украины.