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Що робити, якщо загубили гаджет: поради від кіберполіції

Автор
Уляна Воліковська Уляна Воліковська
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Будьте уважні, аби не загубити телефон
Будьте уважні, аби не загубити телефон. Фото fiverr.com

Кіберполіція дала кілька корисних порад

У наш час всі люди зберігають важливу інформацію на своїх гаджетах. Проте іноді трапляються неприємні ситуації, коли телефони губляться або ж потрапляють до рук злодіїв.

Національна поліція в Telegram дала кілька корисних порад, як діяти в ситуаціях, коли ваш телефон зник. По-перше, потрібно звернутися до оператора мобільного зв'язку та заблокувати SIM-карту. Таким чином шахраї не матимуть доступу до вашого облікового запису та персональних даних.

Подбайте про безпеку
Захищайте персональну інформацію

По-друге, завершіть усі активні сеанси в облікових записах.

По-третє, поміняйте паролі до облікових записів Apple ID, Google, соціальних мереж, месенджерів, поштових скриньок та онлайн-банкінгу. Бажано використосувати складні комбінації.

По-четверте, налаштуйте двофакторну автентифікацію. Це додатковий рівень захисту.

По-п’яте, заблокуйте або видаліть всі дані на пристрої.

У разі крадіжки треба зателефонувати на номери 102 або 112 та повідомити про проблему.

Раніше "Телеграф" писав, як зрозуміти, що ваш телефон зламали. Кіберексперт розповів, який значок з’являється на екрані у такому випадку.

Теги:
#Смартфон #Злодії #поліція #кишенькові злодії