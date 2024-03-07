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Что делать, если потеряли гаджет: советы от киберполиции

Автор
Ульяна Воликовская Ульяна Воликовская
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Будьте внимательны, чтобы не потерять телефон
Будьте внимательны, чтобы не потерять телефон. Фото fiverr.com

Киберполиция дала несколько полезных советов

В настоящее время все люди хранят важную информацию на своих гаджетах. Однако иногда случаются неприятные ситуации, когда телефоны теряются или попадают в руки воров.

Национальная полиция в Telegram дала несколько полезных советов, как поступить в ситуациях, когда ваш телефон исчез. Во-первых, необходимо обратиться к оператору мобильной связи и заблокировать SIM-карту. Таким образом, мошенники не будут иметь доступ к вашей учетной записи и персональным данным.

Позаботьтесь о безопасности
Защищайте персональную информацию

Во-вторых, завершите все активные сеансы в аккаунтах.

В-третьих, поменяйте пароли для учетных записей Apple ID, Google, социальных сетей, мессенджеров, почтовых ящиков и онлайн-банкинга. Желательно использовать сложные комбинации.

В-четвертых, настройте двухфакторную аутентификацию. Это дополнительный уровень защиты.

В-пятых, заблокируйте или удалите все данные на устройстве.

В случае кражи следует позвонить на номера 102 или 112 и сообщить о проблеме.

Ранее "Телеграф" писал, как понять, что ваш телефон сломали. Киберэксперт рассказал, какой значок появляется на экране в этом случае.

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#Смартфон #Воры #полициия #карманники