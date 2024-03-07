Христина Соловій назвала толерантність до росіян злочином: "за поребриком" пригорає

Соловій наголосила, що не можна виховувати у собі толерантність до росіян

Нещодавно Христина Соловій вперше розповіла про стосунки з поетом Сергієм Жаданом та завершення їхнього роману, а також висловила своє ставлення до всього російського. Христина висловилася досить категорично, чим обурила росіян.

В інтерв’ю з телеведучою Машою Єфросиніною співачка не лише посперечалася про російську мову, а й звернула увагу на те, що чимало артистів досі "сидять на двох стільцях", зокрема це ті, які працювали на російську аудиторію, підживлюючи таким чином Російську Федерацію.

Христина Соловій також наголосила, чому не можна бути толерантними до росіян. Маша Єфросиніна висловила думку, що толерантність — це розуміння людей та їхньої поведінки. А Христина продовжила, що толерантність не повинна поширюватися на росіян, адже окупація та війна – це не лише збройний напад. Це окупація, яка сидить в головах, це окупація свідомості та української культури. Зневагу з боку носіїв російської культури протягом тривалого часу відчували українські артисти, які не шукали легких шляхів.

"Мене з дитинства навчали ненавидіти росіян та все російське", — принципово висловилася Христина. Та іронічно додала, що не засуджує знаменитостей, які раптом після вторгнення Росії перейшли на українську.

Через таку позицію "за поребриком" пригорає.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Христина Соловій звинуватила Машу Єфросиніну у пролитті крові українців. Співачка була різка у висловлюваннях.