Кристина Соловий назвала толерантность к россиянам преступлением: "за поребриком" пригорает

Соловий подчеркнула, что нельзя воспитывать в себе толерантность к россиянам

Недавно Кристина Соловий впервые сообщила об отношениях с поэтом Сергеем Жаданом и завершении их романа, а также выразила свое отношение ко всему российскому. Кристина высказалась довольно категорично, чем возмутила россиян.

В интервью с телеведущей Машей Ефросининой певица не только поспорила о русском языке, но и обратила внимание на то, что многие артисты до сих пор "сидят на двух стульях", в частности это те, которые работали на российскую аудиторию, подпитывая таким образом Российскую Федерацию.

Соловий также подчеркнула, почему нельзя быть толерантными к россиянам. Маша Ефросинина выразила мнение, что толерантность – это понимание людей и их поведения. Кристина продолжила, что толерантность не должна распространяться на россиян, ведь оккупация и война – это не только вооруженное нападение. Это оккупация, которая сидит в голове, это оккупация сознания и украинской культуры. Пренебрежение со стороны носителей культуры РФ длительное время ощущали украинские артисты, которые не искали легких путей.

"Меня с детства учили ненавидеть россиян и все русское", — принципиально высказалась Кристина. И иронично добавила, что не осуждает знаменитостей, которые вдруг после вторжения России в Украину перешли на украинский.

Из-за такой позиции "за поребриком" пригорает.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Кристина Соловий обвинила Машу Ефросинину в кровопролитии украинцев. Певица была резка в высказываниях.