Все такий же гарячий: як сьогодні виглядає секс-символ 90-х Рікі Мартін

Знаменитість нещодавно з'явилась на публіці

Виконавець хітів Livin' La Vida Loca і Vente pa'ca Рікі Мартін, який зіграв головну чоловічу роль у стрічці "Палм-Рояль", вийшов у світ. Він добре виглядав і усміхався.

Рікі Мартін з'явився у "Нічному шоу з Джиммі Феллоном", що виходить на американському телеканалі NBS. У програмі традиційно проводять інтерв'ю з зірками, тож цього разу гостем став популярний співак.

Чоловік обрав стильний та лаконічний аутфіт — чорний костюм. Він складався з піджака, який підкреслює добру фізичну форму зірки, вільних штанів і лонгсліву. Образ доповнив чорними блискучими черевиками на грубій підошві.

Під час програми Мартін багато усміхався та жартував, тож загалом мав щасливий вигляд. Ймовірно, чоловік почуває себе добре, попри нещодавнє розлучення зі своїм обранцем Джваном Йосефом. Вони були у шлюбі протягом п'яти років.

Зазначимо, що Рікі Мартін є одним із найпопулярніших латиноамериканських співаків у світі. Він розпочав свій шлях як виконавець ще на початку 90-х. Протягом цього часу видав 8 студійних альбомів: було придбано 70 мільйонів екземплярів. За свою співочу кар'єру Рікі здобув чимало премій: 2 Греммі, 5 латиноамериканських Греммі, 8 World Music Awards, 5 нагород від MTV Video Music Award.

Нещодавно "Телеграф" розповідав про публічний вихід популярної моделі Victoria’s Secret, 36-річної Роузі Гантінгтон-Вайтлі. Вона з'явилась на Тижні моди у Парижі. Зірка похизувалась стрункою фігурою у сірому комбінезоні, відвідавши показ італійського бренду Valentino.