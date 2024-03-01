Барабанщик Twenty One Pilots знявся у бандані з українським написом, а Snoop Dogg вигуляв підвіску з нашою символікою (фото, відео)

Американські зірки демонструють підтримку Україні навіть у дрібницях

На тлі недавнього скандалу зі співачкою LP, яка похвалилася подарунком від росіян, а потім вибачалася перед українцями, з’явилася інформація про те, що американський гурт Twenty One Pilots підтримав Україну незвичайним способом. До підтримки українців також приєднався американський репер Snoop Dogg.

Як виявилося, дует Twenty One Pilots представив новий кліп, у якому барабанщик Джош Дан знявся у бандані з українським написом "Факелоносець". Цей аксесуар музикант розмістив на каптурі своєї куртки.

Відомо, що Twenty One Pilots готуються до релізу нового альбому, який вийде найближчим часом. До нового альбому під назвою "Clancy" увійде композиція "Overcompensate". Саме у кліпі на цю пісню барабанщик засвітився з українською банданою.

А кілька днів до того підтримав Україну незвичайним способом і американський репер Snoop Dogg. Він з’явився на фото у красивій підвісці з українською символікою від бренду King Ice.

Snoop Dogg у підвісці з українською символікою

Відомо, що ця підвіска у вигляді соняшника у жовто-синій кольоровій гамі була розроблена українським 3D-дизайнером Андрієм Хромченком у колаборації з каліфорнійським брендом King Ice. Аксесуар з’явився у продажу на сторінці бренду в соцмережі на початку минулого року, його ціна становить майже 5,8 тисячі гривень.

Раніше "Телеграф" розповідав, що співачка LP після скасування концерту в Європі попросила вибачення перед українцями за витівку з триколором. Зірка записала нове відео із вибаченнями.