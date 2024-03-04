Наречена Стейтема "засвітила" шикарні ноги у сміливій спідниці на показі Valentino (фото)

Ексангел Victoria’s Secret похвалилася своїми довгими ногами

Знаменита британська модель і колишній ангел бренду спідньої білизни Victoria’s Secret, 36-річна Роузі Гантінгтон-Вайтлі, відвідала цього року Тиждень моди, який традиційно проходить у французькому Парижі. Мати двох дітей від голлівудського актора Джейсона Стейтема похвалилася своїми довгими розкішними ногами, коли з’явилася на модному осінньо-зимовому показі італійського бренду Valentino.

Минулої неділі британка одяглася у відвертий сірий комбінезон. Роузі виглядала неймовірно в пікантній спідниці довжини міді з ефектними розрізами на боці, прикрашеними метеликами.

Це вбрання знаменитість поєднала з відповідним по тону укороченим джемпером з довгими рукавами. Доповнила свій образ наречена Стейтема білими туфлями на високих підборах і сірим клатчем із позолоченим ланцюгом, а також масивним золотим ланцюжком на шиї та сережками-підвісками.

Фото: Getty Images

Розпустивши свої довгі світлі локони, колишня модель Victoria’s Secret завершила свій образ сонцезахисними окулярами, позуючи для фотографій на вулиці.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Роузі Гантінгтон-Вайтлі та 56-річний Джейсон Стейтем разом з 2010 року. Пара виховує двох дітей – первістка Джека Оскара Стейтема (2017) та дочку Ізабеллу Джеймс Стейтем (2022). Що цікаво, зірки досі не в офіційному шлюбі.

Раніше ми писали, що для британського дизайнера Вікторії Бекхем цей Тиждень моди виявився не найвдалішим. Зірка з’явилася на милицях, а її власний показ зірвали екоактивісти.