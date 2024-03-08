Все такой же горячий: как сегодня выглядит секс-символ 90-х Рики Мартин

Знаменитость недавно появилась на публике

Исполнитель хитов Livin’ La Vida Loca и Vente pa’ca Рики Мартин, сыгравший главную мужскую роль в ленте "Палм-Рояль", вышел в свет. Он хорошо выглядел и улыбался.

Рики Мартин появился в "Ночном шоу с Джимми Феллоном", которое выходит на американском телеканале NBS. В программе традиционно проводят интервью со звездами, поэтому на этот раз гостем стал популярный певец.

Муж выбрал стильный и лаконичный аутфит – черный костюм. Он состоял из пиджака, который подчеркивает хорошую физическую форму звезды, свободных штанов и лонгслива. Образ дополнил черными блестящими ботинками на грубой подошве.

Во время программы Мартин много улыбался и шутил, поэтому в общем выглядел счастливым. Вероятно, мужчина чувствует себя хорошо, несмотря на недавний развод со своим избранником Джваном Йосефом. Они были в браке в течении пяти лет.

Рики Мартин является одним из самых популярных латиноамериканских певцов в мире. Он начал свой путь как исполнитель еще в начале 90-х. За это время выпустил 8 студийных альбомов: было приобретено 70 миллионов экземпляров. За свою певческую карьеру Рики получил немало премий: 2 Грэмми, 5 латиноамериканских Грэмми, 8 World Music Awards, 5 наград от MTV Video Music Award.

Недавно "Телеграф" рассказывал о публичном выходе популярной модели Victoria’s Secret, 36-летней Роузи Гантингтон-Уайтли. Она появилась на Неделе моды в Париже. Звезда похвасталась стройной фигурой в сером комбинезоне, посетив показ итальянского бренда Valentino.