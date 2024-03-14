У зелених штанах Hugo Boss: 51-річна Летиція вийшла у світ у "некоролівському" образі (фото)

Іспанка здивувала масивними лоферами за 435 доларів

Іспанська королева Летиція як завжди на висоті. Колишня журналістка і телеведуча не боїться кидати виклик усталеним монаршим порядкам, особливо щодо вибору нарядів для різних офіційних заходів. Фанатка речей від Caroline Herrera також не цурається й інших модних брендів, наприклад Hugo Boss.

У середу, 13 березня, Летиція разом із чоловіком, 56-річним королем Іспанії Філіпом VI привітала чемпіонів-інвалідів у мадридському палаці Zarzuela. Для важливої зустрічі знаменитості вдалося комбінувати шик і простоту в напрочуд утилітарному стилі.

51-річний монарх мала витончений вигляд у чорному светрі тонкого в’язання з довгими рукавами, який вона доповнила парою пошитих на замовлення зелених штанів від Hugo Boss та чорним поясом. Вона також змінила звичайні туфлі на підборах на масивні шкіряні пенні-лофери чорного кольору того самого бренду. На платформі Maje взуття коштує 435 доларів (понад 16 тисяч гривень).

Фото: Getty Images

Іспанська королева зберегла свій образ дуже простим і стриманим, без яскравих прикрас, але віддала перевагу блискучому макіяжу. Також відзначимо, що 51-річна Летиція нещодавно оновила свою зачіску, зробивши подовжене каре. Раніше королева-консорт носила довге волосся.

Фото: Getty Images

А тим часом у Британії не вщухає скандал із відфотошопленими фото герцогині Кейт Міддлтон. Герцогиня Уельська не з’являється на публіці понад два місяці після операції на черевній порожнині, проте на День матері дружина принца Вільяма з’явилася на фото, яке викликало чимало суперечок та теорій змов.