В зеленых брюках Hugo Boss: 51-летняя Летиция вышла в свет в "некоролевском" образе (фото)

Испанка удивила массивными лоферами за 435 долларов

Испанская королева Летиция как всегда на высоте. Бывшая журналистка и телеведущая не боится бросать вызов устоявшимся монаршим порядкам, особенно что касается выбора нарядов для различных официальных мероприятий. Фанатка вещей от Caroline Herrera также не сторонится и других модных брендов, к примеру Hugo Boss.

В среду, 13 марта, Летиция вместе с супругом, 56-летним королем Испании Филиппом VI приветствовала чемпионов-инвалидов в мадридском дворце Zarzuela. Для важной встречи знаменитости удалось комбинировать шик и простоту в удивительно утилитарном стиле.

51-летний монарх выглядела утонченно в черном свитере тонкой вязки с длинными рукавами, который она дополнила парой сшитых на заказ зеленых брюк от Hugo Boss и черным поясом. Она также сменила обычные туфли на каблуках на массивные кожаные пенни-лоферы черного цвета того же бренда. На платформе Maje обувь стоит 435 долларов (свыше 16 тысяч грн).

Фото: Getty Images

Испанская королева сохранила свой образ очень простым и сдержанным, без ярких украшений, но предпочла сияющий макияж. Также отметим, что 51-летняя Летиция недавно обновила свою прическу, сделав удлиненное каре. Ранее королева-консорт носила длинные волосы.

Фото: Getty Images

А тем временем в Британии не утихает скандал с отфотошопленными фото герцогини Кейт Миддлтон. Герцогиня Уэльская не появляется на публике больше двух месяцев после операции на брюшной полости, однако на День матери жена принца Уильяма появилась на фото, которое вызвало немало споров и теорий заговоров.