Ольга Сумська чесно зізналась, чи має її донька російський паспорт

Акторка відповіла на запитання про доньку

Ольга Сумська знову заговорила про старшу доньку Антоніну Паперну, яка проживає вже багато років у Росії. Вона відповіла, чи отримала донька російське громадянство.

"Люкс ФМ" нагадало зірці її інтерв'ю 2014 року, в якому вона розповідала, що заплатила 5 мільйонів рублів, аби Антоніна отримала російське громадянство. Утім, Ольга зазначила, що тоді її слова неправильно трактували. Вона спростувала, що коли-небудь платила за російський паспорт Паперної.

"Це страшне інтерв'ю, ми тоді не розуміли, що стоїть за цим. Тому кожне слово має бути виваженим і контрольованим. Знаєте, є фрази, які взяли і змонтували. Ніяких рублів ніхто не платив. Тобто була ситуація, коли на той час людям необхідно було оформити паспорт і, можливо, вони вдавалися до таких методів. Але це не про мене і не про мою доньку", — розповіла жінка.

Сумська не дала чіткої відповіді, чи має Паперна російський паспорт. Вона сказала, що не говорила з донькою про це. Акторка лише зазначила, що сумує за рідною людиною.

"Російського паспорта, думаю, немає. Знаєте, я на ці теми навіть не спілкуюся з донькою. Тому що це страшний біль. Просто хочеться її обійняти", — додала знаменитість.

Зауважимо, що Антоніна Паперна живе в Росії вже понад 10 років. Вона перебралась до країни-агресорки, щоб навчатися у Московському театральному інституті імені Бориса Щукіна. Власне, там вона і почала кар'єру акторки. Згодом Паперна вийшла заміж за російського актора Володимира Яглича. З ним вона виховує двох дітей. Паперна жодним чином не коментує війну, розпочату Росією проти України.

Нещодавно "Телеграф" розповідав про День народження молодшої доньки Ольги Сумської — Ганни. Їй виповнилося 22 роки. Принагідно акторка зворушливо привітала доньку зі святом та поширила її світлину.