Рус

Ольга Сумська чесно зізналась, чи має її донька російський паспорт

Автор
Вікторія Козар Вікторія Козар
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Сумська відповіла, чи має донька російський паспорт
Сумська відповіла, чи має донька російський паспорт. Фото Інстаграм Ольги Сумської

Акторка відповіла на запитання про доньку

Ольга Сумська знову заговорила про старшу доньку Антоніну Паперну, яка проживає вже багато років у Росії. Вона відповіла, чи отримала донька російське громадянство.

"Люкс ФМ" нагадало зірці її інтерв'ю 2014 року, в якому вона розповідала, що заплатила 5 мільйонів рублів, аби Антоніна отримала російське громадянство. Утім, Ольга зазначила, що тоді її слова неправильно трактували. Вона спростувала, що коли-небудь платила за російський паспорт Паперної.

"Це страшне інтерв'ю, ми тоді не розуміли, що стоїть за цим. Тому кожне слово має бути виваженим і контрольованим. Знаєте, є фрази, які взяли і змонтували. Ніяких рублів ніхто не платив. Тобто була ситуація, коли на той час людям необхідно було оформити паспорт і, можливо, вони вдавалися до таких методів. Але це не про мене і не про мою доньку", — розповіла жінка.

Сумська не дала чіткої відповіді, чи має Паперна російський паспорт. Вона сказала, що не говорила з донькою про це. Акторка лише зазначила, що сумує за рідною людиною.

"Російського паспорта, думаю, немає. Знаєте, я на ці теми навіть не спілкуюся з донькою. Тому що це страшний біль. Просто хочеться її обійняти", — додала знаменитість.

Зауважимо, що Антоніна Паперна живе в Росії вже понад 10 років. Вона перебралась до країни-агресорки, щоб навчатися у Московському театральному інституті імені Бориса Щукіна. Власне, там вона і почала кар'єру акторки. Згодом Паперна вийшла заміж за російського актора Володимира Яглича. З ним вона виховує двох дітей. Паперна жодним чином не коментує війну, розпочату Росією проти України.

Нещодавно "Телеграф" розповідав про День народження молодшої доньки Ольги Сумської — Ганни. Їй виповнилося 22 роки. Принагідно акторка зворушливо привітала доньку зі святом та поширила її світлину.

Теги:
#Ольга Сумська #Антоніна Паперна