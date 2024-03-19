Принцессу Кейт после загадочного исчезновения поймали во время похода по магазинам (фото)

42-летняя Кейт с Уильямом сделали несколько покупок в фермерском магазине

Принцессу Кейт, которая перенесла операцию на брюшной полости и длительное время не посещала публичные мероприятия, впервые увидели вместе со своим мужем. Она выглядела счастливой во время похода по магазинам вместе с принцем Уильямом.

Как отмечает издание TheSun, 42-летняя Кейт была одета в толстовку с капюшоном и леггинсы. Женщина занималась покупками, а затем прогулялась по автостоянке возле фермерского магазина.

Кейт и Уильям скупились в магазине

Известно, что снявший кадры 40-летний Нельсон Силва покупал стейк в фермерском магазине, когда заметил Кейт и Уильяма. Пара была в хорошем настроении во время прогулки.

Кейт Миддлтон и Уильям в хорошем настроении

Добавим, что Кенсингтонский дворец объявил в своем заявлении, что Кейт Миддлтон была госпитализирована 16 января для плановой операции на брюшной полости. Почему принцессе требовалась операция, подробно не разглашалась, во дворце уточнили, что герцогиня хочет сохранить конфиденциальность. Во дворце добавили, что она вряд ли вернется к своим королевским обязанностям к Пасхе, которая в этом году у католиков приходится на 31 марта.

В течение длительной паузы произошло несколько скандалов из-за фотографий Кейт, а также ходили разные слухи о местонахождении принцессы.

Напомним, что король Британии Чарльз III сейчас находится в Сандрингаме по причине диагноза рака. Известно, что в ближайшее время король отложит свои публичные обязанности и приступит к тщательному лечению.