Королева Іспанії Летиція зачарувала стильним образом у Мадриді (фото)
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Летиція цього разу мала мінімум макіяжу та прикрас
Королева Іспанії Летиція, яка має дуже витончений смак, відвідала церемонію вручення соціальної допомоги від фонду Mutua Madrileña в Мадриді. 51-річна Летиція обрала для цього заходу класичний діловий костюм, який складався з яскраво-червоного жакета та класичних штанів чорного кольору.
Доповнювали образ класичні туфлі-човники на невеликих підборах. Летиція мала мінімум макіяжу та прикрас, вона також мала акуратну зачіску.
Що цікавого відомо про королеву Летицію
Королева ніколи не носить окуляри на публічних заходах та намагається уникати високих підборів через хронічні болі в зоні ступні плесневих кісток. Вона завжди має під рукою м'ятні цукерки, бо вважає, що свіжий подих є запорукою успіху під час публічних зустрічей.
Летиція ретельно готується до кожного заходу та ретельно вивчає досьє зустрічей, які відвідує.
Королева має феноменальну пам'ять.
Нагадаємо, що в Carolina Herrera королева Летиція не вперше відвідує публічні заходи. У січні знаменитість доповнила вбрання сумкою бренду, а ще раніше Летиція обрала діловий костюм гранатового кольору Carolina Herrera, коли відвідувала церемонію.