Королева Іспанії Летиція зачарувала стильним образом у Мадриді (фото)

Летиція цього разу мала мінімум макіяжу та прикрас

Королева Іспанії Летиція, яка має дуже витончений смак, відвідала церемонію вручення соціальної допомоги від фонду Mutua Madrileña в Мадриді. 51-річна Летиція обрала для цього заходу класичний діловий костюм, який складався з яскраво-червоного жакета та класичних штанів чорного кольору.

Доповнювали образ класичні туфлі-човники на невеликих підборах. Летиція мала мінімум макіяжу та прикрас, вона також мала акуратну зачіску.

Королева Летиція у колі поважних гостей. Фото Getty Images

Що цікавого відомо про королеву Летицію

Королева ніколи не носить окуляри на публічних заходах та намагається уникати високих підборів через хронічні болі в зоні ступні плесневих кісток. Вона завжди має під рукою м'ятні цукерки, бо вважає, що свіжий подих є запорукою успіху під час публічних зустрічей.

Летиція ретельно готується до кожного заходу та ретельно вивчає досьє зустрічей, які відвідує.

Королева має феноменальну пам'ять.

Нагадаємо, що в Carolina Herrera королева Летиція не вперше відвідує публічні заходи. У січні знаменитість доповнила вбрання сумкою бренду, а ще раніше Летиція обрала діловий костюм гранатового кольору Carolina Herrera, коли відвідувала церемонію.