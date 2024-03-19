Королева Испании Летиция очаровала стильным образом в Мадриде (фото)

Летиция на этот раз имела минимум макияжа и украшений

Королева Испании Летиция, обладающая очень изящным вкусом, посетила церемонию вручения социальной помощи от фонда Mutua Madrileña в Мадриде. 51-летняя Летиция выбрала для этого мероприятия классический деловой костюм, состоявший из алого жакета и классических брюк черного цвета.

Дополняли образ классические туфли-лодочки на небольшом каблуке. Летиция имела минимум макияжа и украшений, она также сделала аккуратную прическу.

Королева Летиция в кругу уважаемых гостей. Фото Getty Images

Что интересного известно о королеве Летиции

Королева никогда не носит очки на публичных мероприятиях и пытается избегать высоких каблуков из-за хронических болей в зоне ступни плесневых костей. Она всегда имеет под рукой мятные конфеты, потому что считает, что свежее дыхание является залогом успеха во время публичных встреч.

Летиция тщательно готовится к каждому мероприятию и предварительно изучает досье посещаемых встреч.

Королева имеет феноменальную память.

Напомним, что в Carolina Herrera королева Летиция не в первый раз посещает публичные мероприятия. В январе знаменитость дополнила наряд сумкой бренда, а еще раньше Летиция избрала деловой костюм гранатового цвета Carolina Herrera, когда посещала церемонию.