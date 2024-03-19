Шведська журналістка обізвала біженок з України повіями, її розкритикували

Недолугий жарт викликав шквал критики та обурення серед українських жінок

Україна поки що не зверталася до ЄС з офіційним запитом про те, щоб стимулювати повернення біженців додому. А для декого тема про біженців з України стала приводом для недолугих жартів.

Зокрема журналістка зі Швеції Елаф Алі вирішила дотепно висміяти біженок з України та обізвала їх повіями, які фігурують переважно у будинках розпусти. На ситуацію миттєво відреагувало українське посольство.

Під час розважальної програми "Іммігранти для шведів" Алі відповідала на запитання, яка група іммігрантів отримала найбільше дозволів на проживання у Швеції за 2022 рік. Журналістка наголосила, що це українки.

"Вони блондинки і блакитноокі, тому ви не помічаєте їх у натовпі, крім як у борделях", – висловилася журналістка.

Недолугий жарт викликав шквал критики та обурення серед українських жінок. Посольство України у Швеції звернулось до Алі із вимогою публічно вибачитися, а телеканал попередили, що потрібно фільтрувати те, що лунає в ефірі.

Журналістка Елаф Алі

Авторка "непересічних думок" почала продовжувати вести бесіду на цю тему у своїх соцмережах. "Ви злитеся на опис реальності в гумористичній програмі, але не на те, що це відбувається – чи на чоловіків, які купують секс? Саме так. Сподіваюся, вам стало легше після того, як ви виплеснули свій огидний расизм", – написала Алі. А також додала, що обурені українці пишуть їй неприємні повідомлення.

Телеканал SVT намагався виправдати журналістку, мовляв, усе висловлене у програмі в рамках свободи слова та має гумористичний характер. "Це програма, яка обігрує стереотипи щодо національностей, які ми, можливо, не звикли чути у Швеції, і перетворює їх на гумор", — вважають представники телеканалу.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Польщі готуються до нової хвилі біженців. У МЗС країни вважають, що українці можуть знову розпочати масово виїжджати за кордон.